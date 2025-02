Ad Affari Tuoi qualcosa non torna: una “strana” coincidenza fa discutere il pubblico

Ascolti che salgono continuamente, puntata dopo puntata. Quello che sta ottenendo Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi è un successo straordinario, soprattutto se si considera la pesante eredità lasciata da Amadeus. Con la sua spontaneità e la sua freschezza, il conduttore partenopeo ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1, che ogni sera risponde ‘presente’ all’appuntamento dell’access time. Qualche sera fa, però, proprio il pubblico ha notato qualcosa di strano nel corso della puntata del game show dei pacchi. Nello specifico, sono state alcune strane coincidenze a far scoppiare un vero e proprio caso sui social. C’è chi ha addirittura pensato che il regolamento del programma sia stato violato per via della partecipazione di un concorrente in particolare. …

Ascolti che salgono continuamente, puntata dopo puntata. Quello che sta ottenendo Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi è un successo straordinario, soprattutto se si considera la pesante eredità lasciata da Amadeus. Con la sua spontaneità e la sua freschezza, il conduttore partenopeo ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1, che ogni sera risponde ‘presente’ all’appuntamento dell’access time.

Qualche sera fa, però, proprio il pubblico ha notato qualcosa di strano nel corso della puntata del game show dei pacchi. Nello specifico, sono state alcune strane coincidenze a far scoppiare un vero e proprio caso sui social. C’è chi ha addirittura pensato che il regolamento del programma sia stato violato per via della partecipazione di un concorrente in particolare. Ecco cosa è emerso.

Affari Tuoi, Giovanni vince 40 mila euro ma fa discutere: dal nome (finto?) alla partecipazione della fidanzata

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 3 febbraio 2025, è stato Giovanni della Calabria a mettersi in gioco nel game show di Rai 1. Un’esperienza molto breve per lui, che ha potuto giocare dopo sole tre puntate da pacchista. Un’esperienza che si è conclusa anche bene, con una vincita di ben 40 mila euro, offerti dal Dottore ed accettati dal giovane personal trainer. Ma c’è un “ma”.

Proprio nel corso della partita del concorrente calabrese, sui social sono spuntate diverse notizie che hanno insospettito parte del pubblico. In primo luogo c’è chi ha fatto notare che, sul suo canale di Instagram, il concorrente si fa chiamare Gianmarco e non Giovanni, ma a suscitare stupore è stata anche un altro caso: la sua fidanzata, Jessica, ha partecipato al programma ad aprile 2024 (vincendo 115 mila euro) di lui, quando a condurre c’era ancora Amadeus.

Cosa c’è dietro? Anomalie o violazioni del regolamento? Nulla di tutto questo, poiché il programma non vieta la partecipazione a persone che hanno una relazione. A sottolinearlo è stata la stessa Jessica, anche lei personal trainer, che a Fanpage.it ha dichiarato: “Il regolamento vieta la partecipazione a coloro che hanno rapporti di parentela con persone che lavorano in Rai o ex concorrenti. Tra noi non c’è un rapporto di parentela, non siamo sposati. Il caso ha voluto che scegliessero entrambi, non è mai successo”.

Sulla questione nome, invece, è stato Giovanni a fare chiarezza sui suoi social, dove ha addirittura condiviso la foto della sua carta di identità. Il suo nome è Giovanni e il suo secondo nome è Francesco, pertanto lo conoscono tutti come Gianfranco, nome che ha scelto per i suoi canali social.