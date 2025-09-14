Acqua e cioccolato ma cuoce in padella | torta salva merenda leggerissima

Torta in padella al cioccolato: la mia soluzione salva merenda velocissima, morbidissima e super leggera, da provare subito!
La torta in padella al cioccolato è una di quelle ricette che ti risolvono il pomeriggio. Hai voglia di dolce ma non hai tempo, non ti va di accendere il forno e magari cerchi qualcosa che non sia troppo pesante. Ecco, questa torta è perfetta, super morbida, golosa e si prepara con pochissimi ingredienti che sicuramente hai già in casa, credimi è una vera salva merenda!
Quello che mi piace della torta in padella al cioccolato è la sua leggerezza. Non c’è latte, non ci sono uova, solo acqua, cacao e pochi altri ingredienti semplicissimi. Risultato? Una torta sofficissima che sa di cioccolato puro, ideale da mangiare a colazione, a merenda o quando ti prende quella voglia improvvisa di dolce. Fidati, il profumo che sprigiona mentre cuoce in padella ti farà venire l’acquolina in bocca già a metà cottura.
Torta in padella al cioccolato: la merenda golosa pronta in un lampo!
Quindi non perdere tempo, finalmente è arrivato il momento di provare questa torta in padella al cioccolato. Si fa in un attimo, cuoce senza forno e conquista davvero tutti al primo morso. Non ti resta che preparare gli ingredienti quindi, scaldare la padella e allacciare il grembiule che iniziamo subito!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 25-30 minuti in padella
Ingredienti per la Torta in padella al cioccolato
Padella da 26 cm
- 375 ml di acqua
- 75 ml di olio di semi
- 45 g di cacao amaro in polvere
- 150 g di zucchero
- 1 bustina di lievito per dolci in polvere
- 300 g di farina 00
Come si prepara la Torta in padella al cioccolato
- Per prima cosa prendi una ciotola capiente e versa l’acqua a temperatura ambiente. Aggiungi poi l’olio di semi e mescola con una frusta a mano, dopodiché unisci lo zucchero e continua a girare finché non si scioglie del tutto.
- A questo punto aggiungi il cacao amaro setacciato, mescolando bene per evitare grumi, ottenendo un impasto bello scuro e liscio. Poi setaccia anche la farina insieme al lievito e incorporali poco alla volta. Continua a mescolare finché non ottieni una pastella morbida, senza grumi e non troppo densa.
- Adesso prendi la tua padella da 26 cm, ungendo leggermente il fondo con un po’ di olio o burro oppure rivestilo con carta forno ritagliata della misura giusta. Versa dentro l’impasto, livellalo con una spatola e accendi il fuoco al minimo. Copri la padella con un coperchio, così la torta cuoce in modo uniforme, proprio come fosse in forno e aspetta.
- Lasciala cuocere così per circa 25-30 minuti, senza mai alzare la fiamma, perché deve cuocere piano piano. Per controllare poi se è pronta, fai la prova stecchino e se esce asciutto è cotta.
- Quando è pronta, spegni il fuoco, lasciala raffreddare un po’ nella padella e poi sformala delicatamente capovolgendola su un piatto. La prima cosa che ti colpisce di questa torta in padella al cioccolato? L’incredibile morbidezza e il suo irresistibile profumo cioccolatoso. Spolverala quindi con un po’ di zucchero a velo e servila, vedrai andrà a ruba. Se ti piacciono ricette pratiche e veloci come questa, prova anche questa torta, te ne innamorerai, scommettiamo? Buon appetito!