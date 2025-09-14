Acqua e cioccolato ma cuoce in padella | torta salva merenda leggerissima

Torta in padella al cioccolato: la mia soluzione salva merenda velocissima, morbidissima e super leggera, da provare subito! La torta in padella al cioccolato è una di quelle ricette che ti risolvono il pomeriggio. Hai voglia di dolce ma non hai tempo, non ti va di accendere il forno e magari cerchi qualcosa che non sia troppo pesante. Ecco, questa torta è perfetta, super morbida, golosa e si prepara con pochissimi ingredienti che sicuramente hai già in casa, credimi è una vera salva merenda! Quello che mi piace della torta in padella al cioccolato è la sua leggerezza. Non c’è latte, non ci sono uova, solo acqua, cacao e pochi altri ingredienti semplicissimi. Risultato? Una torta sofficissima che sa di …

La torta in padella al cioccolato è una di quelle ricette che ti risolvono il pomeriggio. Hai voglia di dolce ma non hai tempo, non ti va di accendere il forno e magari cerchi qualcosa che non sia troppo pesante. Ecco, questa torta è perfetta, super morbida, golosa e si prepara con pochissimi ingredienti che sicuramente hai già in casa, credimi è una vera salva merenda!

Quello che mi piace della torta in padella al cioccolato è la sua leggerezza. Non c’è latte, non ci sono uova, solo acqua, cacao e pochi altri ingredienti semplicissimi. Risultato? Una torta sofficissima che sa di cioccolato puro, ideale da mangiare a colazione, a merenda o quando ti prende quella voglia improvvisa di dolce. Fidati, il profumo che sprigiona mentre cuoce in padella ti farà venire l’acquolina in bocca già a metà cottura.

Torta in padella al cioccolato: la merenda golosa pronta in un lampo!

Quindi non perdere tempo, finalmente è arrivato il momento di provare questa torta in padella al cioccolato. Si fa in un attimo, cuoce senza forno e conquista davvero tutti al primo morso. Non ti resta che preparare gli ingredienti quindi, scaldare la padella e allacciare il grembiule che iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti in padella

Ingredienti per la Torta in padella al cioccolato

Padella da 26 cm

375 ml di acqua

75 ml di olio di semi

45 g di cacao amaro in polvere

150 g di zucchero

1 bustina di lievito per dolci in polvere

300 g di farina 00

Come si prepara la Torta in padella al cioccolato