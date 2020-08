Acconciature con fascia e foulard: le più belle per l'estate

Per l’estate, le acconciature con fascia e foulard rappresentano la soluzione ideale per chi è alla ricerca di idee glamour per il proprio hairstyle, senza dover necessariamente sforzarsi troppo con forcine e lacca! Si tratta, nella maggior parte dei casi, di acconciature molto semplici e rapide da realizzare, poichè sono gli accessori a fare davvero la differenza: si spazia dalle acconciature con fascia anni ’60 al foulard in testa come turbante, senza trascurare hairdo che prevedono l’utilizzo della bandana, per le amanti del mood rock! Ecco tutti gli spunti più interessanti da copiare.

Continua a leggere

Tra le acconciature estive contro il caldo in assoluto più stilose ci sono quelle che prevedono l’utilizzo di accessori molto in voga in passerella come fasce, bandane e foulard. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e per ogni taglio di capelli!

Continua a leggere

Le acconciature per capelli con foulard

Continua a leggere

Leggi anche A prova di budget! 5 capi di lusso e le loro perfette copie low cost

Esistono molteplici modi per portare un foulard tra i capelli.

Le passerelle suggeriscono di optare per foulard dalle stampe colorate, dal floreale al motivo grafico, per un mood vagamente retrò e super chic.

Quelle più in voga sono le acconciature per capelli lunghi con foulard: un semplice chignon può essere impreziosito dall’utilizzo di un foulard annodato attorno ai capelli, così come una coda di cavallo bassa o una treccia.

Il foulard in testa come fascia è la soluzione ideale, invece, per chi sfoggia tagli di capelli corti e medi che non consentono di sbizzarrirsi con le acconciature raccolte o intrecciate.

Le acconciature per capelli con bandana

Continua a leggere

Continua a leggere

Stesso dicasi per un altro evergreen del fashion, la bandana.

Tra le idee più in voga c’è quella di portare semplicemente la bandana sui capelli sciolti, in particolar modo se questi sono lunghi e messi in piega con styling mosso, stile beach waves.

Chi, invece, ha i capelli corti potrà dare libero sfogo alla fantasia e sfoggiare ironiche e sensuali varianti sul tema della classica acconciatura da pin up per capelli corti con bandana, modellando le proprie ciocche di capelli con gel e cere fissanti.

Le acconciature per capelli con fascia

Anche per quanto riguarda la fascia non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta.

Le acconciature con fascia sulla fronte sono le più dinamiche e modaiole, da realizzare ovviamente con i capelli sciolti.

La fascia è molto duttile e può essere utilizzata con qualsiasi tipo di look: le acconciature con fascia per capelli corti, ad esempio, vantano uno stile sporty-chic che è tornato prepotentemente alla ribalta in queste ultime stagioni.

Stesso dicasi per le acconciature per capelli ricci con la fascia, da quelle raccolte alle semiraccolte: in questo caso è fondamentale assicurarsi uno styling perfetto, magari servendosi prima dell’asciugatura di una buona schiuma per fare i capelli ricci e mossi.

Continua a leggere

Continua a leggere

Nella gallery, tutte le acconciature più glam con fascia, bandana e foulard.