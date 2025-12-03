Acconciature capelli fini: il trucco che li fa sembrare subito più pieni e voluminosi

Per poter valorizzare i capelli fini, a volte basta davvero poco. Con i tagli giusti e le tecniche di styling, anche una chioma sottile può trasformarsi in un look pieno, voluminoso e alla moda. Quali sono le acconciature per capelli fini da replicare in casa anche da chi ha poca dimestichezza?

Scopriamo insieme gli accorgimenti strategici che ti permettono di prenderti cura dei tuoi capelli fini, valorizzandoli e facendoli apparire più spessi e strutturati!

Quali sono le acconciature per capelli fini: idee da cui prendere ispirazione

Prima di capire quali sono le acconciature adatte ai capelli fini per renderli più voluminosi, è importante soffermarsi sul taglio.

Opta per tagli strutturati che creano movimento, come il bob o il lob asimmetrici che ti consentono di ottenere pienezza sulle lunghezze grazie a una messa in piega fatta bene. Anche i tagli shag sono molto utili per i capelli fini.

Non tutte la prendono in considerazione, eppure la frangia può fare la differenza. Scegli tra una frangia a tendina o una frangia sfilata, in questo modo potrai aggiungere definizione alla parte superiore della testa. Prima di qualsiasi decisione, però, ti suggeriamo di sentire sempre il parere dell’hairstylist. Non perdere i nostri consigli su come portare la frangia e a chi sta bene!

Chignon messy

Per un look casual chic opta sempre per uno chignon messy, perfetto anche per avere un aspetto ordinato ma allo stesso tempo alla moda in ufficio. Lo chignon ti permette di ottenere volume, specialmente se cotoni leggermente i capelli dalle radici.

Trecce laterali

Raccogli i capelli in una treccia laterale lasciando cadere le ciocche sul viso, in questo modo otterrai un effetto più voluminoso e il risultato finale sarà più che apprezzato. Per creare ancora più volume, realizza una treccia a corona che parte alta dalla testa. Su internet trovi innumerevoli tutorial che ti spiegano passo dopo passo come poterne realizzare una in poche mosse!

Riga scomposta

Non si tratta di una vera e propria acconciatura, ma può tornare utile specialmente a chi ha un taglio di capelli corto o medio, come il bob. La riga laterale scomposta farà la differenza e una volta provata, puoi starne certa, sarà difficile tornare indietro!

L’ultimo consiglio è quello di prediligere sempre una messa in piega mossa. Bastano poche onde morbide per ampliare la struttura del capello e creare l’illusione di maggiore spessore. Puoi usare spazzola e phon, il ferro, la piastra o altre tecniche senza calore. Scopri i nostri consigli su come fare i capelli mossi senza piastra!