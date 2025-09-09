I 3 abiti di tendenza da indossare quest’autunno: su Shein li trovi a meno di 15 euro

Un brand specializzato nella vendita online di fast fashion è senza ombra di dubbio Shein, azienda fondata in Cina nell’ormai lontano 2008. Grazie ai social è diventato un punto di riferimento per tantissime fashion lover che desiderano sfoggiare capi di tendenza risparmiando e acquistando comodamente da casa.

Con l’arrivo della stagione autunnale è tempo di iniziare a pensare al cambio di stagione: metti da parte costumi, top e shorts e fai spazio a maglioni, felpe, pantaloni e jeans di tendenza.

Noi di Pourfemme abbiamo selezionato per te tre abiti Shein per l’autunno da indossare con stile sia di giorno che di sera. I look scelti per te sono pensati per accompagnarti in ogni momento della giornata: con sneakers e accessori minimal è perfetto per un look casual, con un paio di tacchi, invece, si trasforma in un outfit raffinato ed elegante per la sera.

Abiti Shein per l’autunno: 3 modelli da comprare subito

Scopri insieme a noi quali sono gli abiti Shein per l’autunno da mettere subito nel carrello!

Vestito midi casual Inawly

A poco meno di 14 euro puoi indossare un vestito midi casual con scollo rotondo e vita arricciata. L’orlo con spacco lo rende un abito perfetto sia per un look casual, da indossare quindi con una scarpa bianca da ginnastica, che per un look più elegante da sera, ideale quindi da abbinare a un tacco o uno stivale in pelle.

Il colore più richiesto è il cachi, ma puoi acquistare l’abito anche in altre tonalità, come il total black e blu navy, due nuance di tendenza per l’autunno inverno.

Abito lungo Frenchy

Anche questo è un abito con lo spacco laterale super versatile: lo indossi di giorno con le sneakes e di sera con uno stivaletto più elegante.

Scegli la tonalità verde militare per un look di tendenza, altrimenti opta per la versione total black per un outfit più raffinato. L’incrocio sul collo dona sensualità e slancia la figura, mettendo in risalto il décolleté senza esagerare. Il costo di questo abito è di circa 12 euro.

Decorato con cintura

A poco meno di 13 euro, invece, puoi aggiungere al tuo guardaroba autunnale un abito fresco e leggero, ideale da indossare già adesso: grazie alla cintura in vita, è perfetto per un look casual chic da giorno, adatto anche all’ufficio. Anche qui trovi la versione color cachi oppure puoi sbizzarrirti con un colore più acceso come il l’azzurro in contrasto con il bianco.