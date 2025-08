Superati i 50 anni, questi sono gli errori di stile da non commettere

Lo stile nel corso degli anni può subire dei cambiamenti, le esigenze cambiano così come il proprio gusto in fatto di vestiti. Se nel tuo armadio non possono mancare gli abiti, questi sono i consigli da seguire per un look over 50. Vediamo insieme quali sono gli errori da non fare per un look alla moda che possa valorizzare la tua eta matura.

Da un look più classico a un outfit più vivace ed eccentrico, ecco i consigli da seguire passati i 50 anni!

Abiti over 50, gli errori da non fare secondo i fashion addicted

Trovare il proprio stile over 50, talvolta, può mettere in crisi. Le giuste risposte puoi trovarle sia nelle tendenze che nei consigli degli esperti di moda.

Quali abiti over 50 mettere nell’armadio e quali sono gli errori da non commettere? Anche un piccolo errore, specialmente superati i 50 anni, può compromettere il look: il rischio è quello di sfoggiare un outfit che invecchia e spegne l’incarnato.

Per evitare errori è importante trovare il proprio stile. Una volta individuati gli abiti che ti fanno sentire a tuo agio e rispecchiano la tua personalità, commettere errori potrebbe rivelarsi sempre più difficile. Potresti, però, non essere a conoscenza di alcune piccole accortezze che potrebbero fare la differenza nel look.

Scegliere un abito della taglia sbagliata è un errore sempre più comune: indossare un capo d’abbigliamento troppo largo o troppo stretto non valorizza la figura. Anche il colore può fare la differenza, e a tal proposito ti consigliamo di leggere la nostra guida su come leggere le taglie!

I colori scuri sono spesso protagonisti dei look over 50, ma un abito nero indossato senza accessori o altre nuance potrebbe risultare abbastanza noioso. Scegli un black dress che rispecchi il tuo stile, dopodiché seleziona accessori dorati o in contrasto con il nero per dare luce al look. Anche una scarpa impreziosita potrebbe aiutarti a ottenere un look più giovanile.

La scelta del tessuto viene spesso sottovalutata. Indossare capi d’abbigliamento di scarsa qualità o di un tessuto rigido potrebbe invecchiare. Per tale motivo ti consigliamo di scegliere tessuti più pregiati così da ottenere un look sempre più elegante e raffinato. Seta, cotone e lino sono sicuramente i tessuti più adatti.

Se non hai la certezza di quali nuance scegliere per valorizzare il tuo incarnato, potresti prendere in considerazione l’idea di prenotare una consulenza di armocromia con un’esperta del settore. Ti aiuterà di certo a trovare il tuo stile over 50 e a scegliere gli abiti perfetti per te!