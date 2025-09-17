Il passepartout dell’autunno: l’abito flared è il capo che amerai indossare in ogni momento

Gli abiti flared sono di tendenza per la stagione, scopri quali sono i modelli più belli dell’autunno 2025!

Il cambio di stagione è sempre più vicino, ma quali sono i capi di tendenza da mettere nell’armadio per l’autunno inverno 2025 – 2026? Le sfilate di moda e i brand parlano chiaro: gli abiti flared non possono mancare nel tuo guardaroba autunnale.

Da sfoggiare in qualsiasi occasione e in tutte le tonalità più in voga del momento, gli abiti flared sono tra le tendenze moda più amate della stagione. Noi di Pourfemme abbiamo selezionato per te gli abiti più chic da indossare di giorno in versione casual o, con tacchi e pochette, nelle occasioni più eleganti.

Ecco, quindi, quali sono gli abiti flared di tendenza per la stagione autunnale 2025!

3 abiti flared da mettere subito nel guardaroba: i look imperdibili dell’autunno

Con la sua linea svasata, l’abito flared è perfetto per chi desidera valorizzare la propria silhouette e donare movimento al look. Si adatta a diverse occasioni, dal giorno alla sera, e può essere indossato con eleganza senza dover necessariamente rinunciare al comfort.

In commercio trovi tantissime varianti, dalle più semplici alle più raffinate. Intanto, ecco 3 modelli di abiti perfetti da sfoggiare fin da ora!

Maxi camicia

La camicia flared è tra i capi più richiesti del momento: versatile, elegante e con un tocco originale, si adatta a ogni look e può essere indossata sia con un paio di sneakers bianche di tendenza che con una scarpa più elegante.

Corto svasato

Cerchi idee per un look più dinamico e leggero, ma comunque di grande tendenza? L’abito midi svasato valorizza la figura e ti permette di sfoggiare un outfit femminile e chic. Indossalo di giorno con una giacca leggera, magari in denim, e di sera abbinalo a un blazer più strutturato per un tocco sofisticato.

Maniche scampanate e scollo a barchetta

Se vuoi rendere il tuo guardaroba più originale ed elegante, punta sull’abito flared con maniche scampanate e scollo a barchetta. Perfetto per le occasioni speciali, lo scollo a barchetta mette in risalto le spalle, mentre le maniche scampanate donano movimento e leggerezza. Un modello ideale per chi desidera un look comodo ma allo stesso tempo raffinato. Metti in risalto il tuo abito abbinandolo ad accessori di tendenza: un paio di scarpe con il tacco e una borsa a mano completeranno il look con un tocco di originalità.