Con l’arrivo della bella stagione possiamo dare il benvenuto alle cerimonie: battesimi, comunioni, matrimoni e chi più ne ha più ne metta. Ma quali sono le tendenze degli abiti da cerimonia per la primavera-estate? Spiccano abiti eleganti dalle tonalità delicate e dalle fantasie floreali, non passano inosservati i dettagli in pizzo e le maniche a sbuffo. Tra gli abiti da cerimonia per la primavera-estate si distinguono anche gonne vaporose e abiti in tulle. Vediamo insieme le tendenze dalle passerelle.

Abiti da cerimonia per la primavera-estate: da Luisa Spagnoli a Elisabetta Franchi

Una delle catene di abbigliamento da cerimonia made in Italy più amate è senza ombra di dubbio Luisa Spagnoli. Il brand propone abiti da cerimonia per la primavera-estate dal tocco chic e dai colori delicati e romantici. Tra gli abiti in tessuto jacquard misto seta a fantasia floreale uno dei più belli è il vestito a girocollo senza maniche con taglio in vita lungo fino al ginocchio. L’abito rosa può essere sfoggiato con dei sandali con il tacco dalla nuance dorata. Se volete optare per un total black, invece, Elisabetta Franchi propone un abito corto monospalla super chic. Un abito da cerimonia che non ha bisogno di accessori vistosi, poiché è caratterizzato da balze voluminose che impreziosiscono la spalla. Un vero e proprio tocco di classe. In alternativa Elisabetta Franchi propone completi corpetto e pantalone in azzurro pervinca e paillettes!

Uno degli abiti più belli della primavera-estate da sfoggiare durante una cerimonia è firmato Luisa Beccaria. Dalla fantasia floreale, made in Italy, con nodo in vita e dalla vestibilità impeccabile.

Per chi ama le paillettes lucide e gli abiti in tulle, Atelier Emé propone un abito sensuale con una scollatura profonda e uno spacco nel fianco: un vero e proprio abito da cerimonia da lasciare senza fiato, adatto soprattutto agli eventi serali.

Se volete osare, da Alexander McQueen è possibile trovare un corsetto di seta impreziosito da gioielli: un abito da favola adatto sia alle ragazze che alle donne più mature.

Vestiti eleganti da cerimonia lunghi economici

Anche con un budget limitato è possibile acquistare vestiti eleganti da cerimonia lunghi ed economici. Dalle tonalità delicate o dalle stampe particolari, look da vera diva insomma! Su Asos, ad esempio, è presente una vasta scelta di abiti lunghi: con maniche a sbuffo, a portafoglio, con volant e abiti stile smoking. Tra la tendenze della primavera-estate spiccano i colori pastello e tonalità chiare come il rosa cipria.

Vestiti eleganti da cerimonia corti da acquistare online

Sognate un tubino total black corto e aderente perfetto per le cerimonie da acquistare a un prezzo super accessibile? Da H&M è possibile: questo tipo di abito, oltre ad essere uno dei più eleganti e semplici che ci sia, è anche caratterizzato da strass sulla scollatura. Da indossare ad esempio con un sandalo gioiello e una pochette dalla nuance argentata. Tra i protagonisti delle cerimonia non mancano gli abiti in tulle e i volants, per uno stile elegante ma allo stesso tempo ribelle e sensuale. Liu Jo, con il suo vestito monospalla in tulle color rosa cipria, conquista il cuore di tantissime fashion addicted. Non vi resta che scoprire i modelli più belli degli abiti da cerimonia corti!

Abiti da cerimonia per taglie forti

Dagli abiti lunghi ai più corti, dall’elegante tailleur aa un abito sera per donne curvy, avete l’imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda gli abiti da cerimonia per taglie forti. Lunghe gonne svasate o plissettate, abiti a tunica o con punto vita alto, le migliori case di moda propongono diversi modelli per donne formose da sfoggiare nelle occasioni più importanti, come un matrimonio o un battesimo.

Scegliendo fantasie romantiche e bon ton, anche con i pantaloni eleganti è possibile sfoggiare con stile un look incantevole e alla moda. Da privilegiare i modelli a palazzo stretti in vita, che slanceranno la figura e metteranno in risalto il punto vita. Ma ricordate: le pinces sono da evitare, poiché creano un’inutile abbondanza di volume.

Abiti da cerimonia per i testimoni di nozze

Quali sono le regole da seguire per non commettere errori con la scelta degli abiti da cerimonia per i testimoni di nozze? La parola chiave è senza ombra di dubbio raffinatezza, sia per lei che per lui.

Dagli abiti a tubino ai vestiti più vivaci dalle tonalità turchese, rosa e rosso corallo, fino ai colori pastello, che sono indubbiamente tra le tendenze più seguite della primavera-estate. Tra i trend più interessanti spicca anche la stampa floreale, un irrinunciabile classico, quando si parla di abiti da cerimonia.

Abiti da cerimonia uomo: quale scegliere?

Anche l’uomo, ovviamente, può scegliere il suo abito da cerimonia seguendo le tendenze della moda. Quali sono, dunque, gli abiti da cerimonia uomo di tendenza per la primavera-estate? Dal completo classico total black al modello classic blu che richiama, quindi, il colore protagonista dell’anno 2020. Uno dei pezzi più gettonati del momento è il gilet, realizzato in tessuto canneté da indossare con camicia a tinta unita e scarpe in pelle. Ma grazie alle Fashion Week, abbiamo potuto constatare che un look elegante può essere composto da pantaloni e blazer ampio, quindi per questa primavera estate potete (e dovete) assolutamente osare con lo stile. Pensiamo ad esempio a uno di quei matrimoni dall’atmosfera giovanile e informale: all’uomo sarà finalmente concessa una mise senza cravatta. In alternativa, ad esempio, si potrà scegliere un’elegante camicia in lino con colletto alla coreana!