A$AP Rocky e Rihanna: Un Duo Impegnato nella Promozione dell’Uso della Crema Solare per un’Estate Sicura

Un trench fuori stagione, un sorriso complice, l’odore di lacca e phon in sottofondo: in città gira voce che qualcuno stia trasformando i saloni in piccole stazioni di pronto intervento contro il sole. È un’estate che chiede di proteggersi, ma con stile.

Nei saloni di bellezza succede sempre qualcosa. Entri per una piega, esci con un’idea in più. Stavolta l’idea è semplice: tenere a portata di mano la crema solare come fosse una spazzola. La scena, dicono, è quasi cinematografica. Un impermeabile leggero, toni bassi, zero prediche. Qualche battuta, tanta ironia. Il gesto che resta è quello: una goccia di protezione solare spalmata prima di rientrare in strada.

A metà dei video che rimbalzano sui social spunta un nome: A$AP Rocky. E, dietro le quinte, la complicità di Rihanna. Non tutte le clip sono verificabili, ma l’eco è forte: pattuglia in trench, tour informale tra poltrone e specchi, missione “applica e riparti”. Nessuna lezione, piuttosto un promemoria pop: la pelle non è un dettaglio, è l’abito che indossiamo ogni giorno. Ed è qui che il racconto si fa utile. Perché la moda è un ottimo megafono quando parla di salute.

Perché la protezione solare conta davvero

Il sole scalda, ma i raggi UVA e UVB fanno danni silenziosi. Gli UVB bruciano. Gli UVA passano il vetro, scendono in profondità e accelerano il fotoinvecchiamento. L’uso costante di schermo solare riduce il rischio di alcuni tumori della pelle, compreso il melanoma, e limita macchie e rughe precoci. In Italia i nuovi casi di melanoma sono nell’ordine di diverse migliaia l’anno: numeri che crescono, complice l’esposizione senza criterio. E no, la pelle scura non è un lasciapassare: si abbronza, ma può danneggiarsi e macchiarsi comunque.

I dermatologi sono chiari. Scegli filtri a ampio spettro, con SPF 30 o superiore per tutti i giorni. In spiaggia o in alta quota meglio SPF 50. Applica 15-20 minuti prima di uscire. Riapplica ogni due ore, o dopo sudore, bagno, asciugamano. La quantità? Regola semplice: due dita per viso e collo. Per il corpo intero, un “bicchierino da shot”. Labbra e orecchie non vanno dimenticate. Cuoio capelluto? Cappello a tesa larga, e spray o stick se hai riga in vista.

Come scegliere e usare la crema giusta

Quotidiano in città: emulsione leggera con SPF 30, non comedogenica. Ottima sotto il trucco. Giornata lunga all’aperto: formula resistente all’acqua (40 o 80 minuti indicati in etichetta) e SPF 50. Pelli sensibili o bambini: filtri fisici/minerali, stesi con calma per evitare scie. Fototipi scuri: stesso protocollo. Aggiungi attenzione alle macchie post-infiammatorie. Abitudini che aiutano: ombra nelle ore centrali, occhiali con filtro UV, tessuti UPF per chi pedala o corre.

Torniamo al salone. Capita che l’estetista ti passi uno specchio e, insieme, una noce di crema. Che un barbiere ti dica “mettila anche sulle orecchie, fidati”. Che una popstar trasformi un gesto tecnico in un invito gentile. Se davvero A$AP Rocky gira in trench a ricordarlo, e se Rihanna gli fa da sponda, poco importa l’accuratezza virale dei video: resta l’idea giusta nel posto giusto. La protezione solare come parte del look, alla stregua di un profumo buono.

C’è qualcosa di liberatorio in questo rito minimo. Un tubetto in borsa, due dita di prodotto, e via. Come quando esci dal parrucchiere e ti senti più te stessa, solo con la pelle messa al sicuro. La vera domanda, adesso, è semplice: la prossima volta che ti guardi allo specchio del salone, cosa scegli di vedere prima, l’acconciatura o la luce che la tua pelle merita di tenersi stretta per anni?