7 profumi femminili che stanno andando a ruba in questo autunno: sono richiestissimi

I profumi sono una parte essenziale del proprio look, per ottenere un risultato migliore è necessario trovare la giusta fragranza.

Il profumo è fondamentale sia per la vita di tutti i giorni, che per le occasioni speciali. Aiuta a rendere le persone più eleganti e raffinate, esaltando la propria personalità. Ogni persona ha bisogno di trovare la fragranza che si adatta meglio a sé, in questo modo si crea una perfetta armonia tra estetica e profumo. Attualmente ci sono 7 profumi che stanno andando a ruba in questo periodo.

Alcuni di essi sono energici e decisi come gli agrumati, mentre altri sono dolci come gli ambrati. Inoltre ci sono quelli legnosi o speziati, che donano una nota di mistero. Le famiglie olfattive sono molte, poiché è necessario tener conto di tutte le preferenze personali. Tra il floreale, il fruttato e l’ambrato è il momento di decidere quale profumo accompagnerà questo periodo autunnale.

Profumi perfetti per l’autunno

Il primo profumo è lo J’adore di Christian Dior, una fragranza che unisce vari tipi di fiori provenienti da tutto il mondo. Pesca, mandarino e pera, introducono ad una fragranza ricca e dolce. Mentre l’essenza di yalng-yalang porta note fiorite e fruttate, assieme all’essenza di rosa damascena. Il tutto si unisce con il gelsomino grandiflorum di Grasse e il gelsomino sambac dell’India, che donano un gusto sensuale. Il secondo profumo è quello di Hugo Boss Femme, il quale presenta un’essenza fresca floreale e fruttata. Decisamente adatto per sottolineare la bellezza naturale, donando eleganza e intraprendenza.

Calvin Klein Deep Euphoria è il terzo in questa lista, che dona un effetto sensuale a chi lo usa. Contiene cascalone, foglie di mandarino e pepe bianco, questi ingredienti donano un’aura di freschezza unita ad un alone di mistero. Perfetto per i mesi freddi, poiché riesce a rivelare ancora di più il suo aroma. Il Givenchy l’Interdit, invece, presenta una miscela di fiori d’arancio, gelsomino e tuberosa. Le note scure e terrose creano il giusto contrasto, che rende la fragranza ancora più particolare esaltando l’unicità di chi lo indossa. Il Versace Pour Femme Dylan Blue è definito un tributo alla femminilità, proprio da Donatella Versace. Fragranza forte e raffinata, che evoca l’individualità e risalta il fascino.

Carolina Herrera è una nuova fragranza, che esalta la giovinezza e la modernità. Vuole trasmettere un senso di libertà attraverso il bergamotto e l’albicocca, inoltre i chicchi di caffè chiudono il tutto con una nota di mistero. Infine abbiamo Chanel Gabrielle Essence, ispirato a Gabrielle Chanel una donna che ha cambiato le regole nella storia della moda. Un concentrato di fiori, infatti si divide fra gelsomino, ylang-ylang, fiore d’arancio e tuberosa.