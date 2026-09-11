5 ricette con i funghi una migliore dell’altra, provane una già da stasera

Profumati, versatili e perfetti per portare in tavola il sapore dell’autunno: i funghi possono diventare protagonisti di piatti semplici ma irresistibili. Ecco cinque ricette diverse, una più invitante dell’altra, tra primi cremosi, contorni sfiziosi e idee complete da preparare anche per la cena di stasera. Quando arrivano sulla tavola, i funghi riescono a trasformare anche una preparazione molto semplice in qualcosa di speciale. Champignon, porcini o varietà miste possono essere utilizzati per condire la pasta, arricchire una torta salata oppure diventare un contorno profumato. Il loro punto di forza è proprio la versatilità: le ricette con i funghi permettono di preparare piatti gustosi senza necessariamente trascorrere ore ai fornelli. Basta abbinarli agli ingredienti giusti e rispettare pochi passaggi durante la …

Profumati, versatili e perfetti per portare in tavola il sapore dell’autunno: i funghi possono diventare protagonisti di piatti semplici ma irresistibili. Ecco cinque ricette diverse, una più invitante dell’altra, tra primi cremosi, contorni sfiziosi e idee complete da preparare anche per la cena di stasera.

Quando arrivano sulla tavola, i funghi riescono a trasformare anche una preparazione molto semplice in qualcosa di speciale. Champignon, porcini o varietà miste possono essere utilizzati per condire la pasta, arricchire una torta salata oppure diventare un contorno profumato. Il loro punto di forza è proprio la versatilità: le ricette con i funghi permettono di preparare piatti gustosi senza necessariamente trascorrere ore ai fornelli. Basta abbinarli agli ingredienti giusti e rispettare pochi passaggi durante la cottura.

Tra le tante possibilità, abbiamo scelto cinque idee da alternare durante la settimana: pasta cremosa ai funghi, risotto, funghi gratinati, scaloppine e una torta salata rustica. Preparazioni differenti che consentono di sfruttare questo ingrediente dall’antipasto al piatto principale. Se cercate una ricetta con i funghi facile da preparare già stasera, potete partire dai funghi gratinati o dalla pasta cremosa; se invece avete qualche minuto in più, risotto e scaloppine sono perfetti per una cena particolarmente ricca.

5 ricette con i funghi: gli ingredienti da preparare

Pasta cremosa ai funghi: 320 g di pasta, 400 g di funghi champignon, 150 ml di panna da cucina, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e parmigiano grattugiato.

320 g di pasta, 400 g di funghi champignon, 150 ml di panna da cucina, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e parmigiano grattugiato. Risotto ai funghi: 320 g di riso per risotti, 350 g di funghi, circa 1 litro di brodo vegetale caldo, mezza cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco, 40 g di burro, 50 g di parmigiano, olio, sale e prezzemolo.

320 g di riso per risotti, 350 g di funghi, circa 1 litro di brodo vegetale caldo, mezza cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco, 40 g di burro, 50 g di parmigiano, olio, sale e prezzemolo. Funghi gratinati al forno: 500 g di funghi champignon grandi, 100 g di pangrattato, 40 g di parmigiano grattugiato, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

500 g di funghi champignon grandi, 100 g di pangrattato, 40 g di parmigiano grattugiato, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Scaloppine ai funghi: 8 fettine sottili di vitello o pollo, 350 g di funghi, farina quanto basta, 30 g di burro, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e prezzemolo.

8 fettine sottili di vitello o pollo, 350 g di funghi, farina quanto basta, 30 g di burro, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e prezzemolo. Torta salata funghi e formaggio: 1 rotolo di pasta sfoglia, 350 g di funghi, 200 g di formaggio morbido, 2 uova, 100 ml di latte, 40 g di parmigiano grattugiato, 1 spicchio d’aglio, olio, sale e pepe.

Come preparare le cinque ricette con i funghi passo dopo passo

Pasta cremosa ai funghi: pulite accuratamente i funghi eliminando i residui di terra e tagliateli a fettine. Fateli rosolare in padella con olio e aglio per circa 8-10 minuti, regolando di sale e pepe. Eliminate l’aglio, aggiungete la panna e lasciate insaporire per pochi minuti. Cuocete la pasta al dente, trasferitela nella padella e amalgamate con il condimento. Completate con parmigiano e prezzemolo tritato.

pulite accuratamente i funghi eliminando i residui di terra e tagliateli a fettine. Fateli rosolare in padella con olio e aglio per circa 8-10 minuti, regolando di sale e pepe. Eliminate l’aglio, aggiungete la panna e lasciate insaporire per pochi minuti. Cuocete la pasta al dente, trasferitela nella padella e amalgamate con il condimento. Completate con parmigiano e prezzemolo tritato. Risotto ai funghi: fate appassire la cipolla tritata con poco olio, unite i funghi affettati e cuoceteli alcuni minuti. Aggiungete il riso, fatelo tostare e sfumate con il vino bianco. Incorporate il brodo caldo poco alla volta, mescolando e aspettando che venga assorbito prima di aggiungerne altro. A fine cottura spegnete il fuoco e mantecate con burro e parmigiano. Terminate con prezzemolo fresco.

fate appassire la cipolla tritata con poco olio, unite i funghi affettati e cuoceteli alcuni minuti. Aggiungete il riso, fatelo tostare e sfumate con il vino bianco. Incorporate il brodo caldo poco alla volta, mescolando e aspettando che venga assorbito prima di aggiungerne altro. A fine cottura spegnete il fuoco e mantecate con burro e parmigiano. Terminate con prezzemolo fresco. Funghi gratinati al forno: pulite i funghi e sistemateli in una teglia rivestita con carta forno. Mescolate pangrattato, parmigiano, prezzemolo e aglio tritato finemente. Distribuite il composto sui funghi, aggiungete sale e un filo abbondante d’olio. Cuocete in forno a 190 °C per circa 20 minuti, controllando la doratura negli ultimi minuti. Serviteli ben caldi.

pulite i funghi e sistemateli in una teglia rivestita con carta forno. Mescolate pangrattato, parmigiano, prezzemolo e aglio tritato finemente. Distribuite il composto sui funghi, aggiungete sale e un filo abbondante d’olio. Cuocete in forno a 190 °C per circa 20 minuti, controllando la doratura negli ultimi minuti. Serviteli ben caldi. Scaloppine ai funghi: infarinate leggermente le fettine di carne. Fate sciogliere il burro con un filo d’olio, rosolate la carne da entrambi i lati e mettetela momentaneamente da parte. Nella stessa padella cuocete i funghi affettati. Rimettete le fettine sul fuoco, sfumate con il vino bianco e lasciate restringere il fondo di cottura fino a ottenere un sughetto cremoso. Regolate di sale e completate con prezzemolo.

infarinate leggermente le fettine di carne. Fate sciogliere il burro con un filo d’olio, rosolate la carne da entrambi i lati e mettetela momentaneamente da parte. Nella stessa padella cuocete i funghi affettati. Rimettete le fettine sul fuoco, sfumate con il vino bianco e lasciate restringere il fondo di cottura fino a ottenere un sughetto cremoso. Regolate di sale e completate con prezzemolo. Torta salata funghi e formaggio: cuocete prima i funghi in padella con olio e aglio fino a quando avranno perso buona parte della loro acqua. Lasciateli intiepidire. In una ciotola sbattete uova, latte e parmigiano, quindi unite i funghi. Stendete la pasta sfoglia in una tortiera, distribuite il formaggio a pezzetti e versate sopra il composto. Ripiegate leggermente i bordi e cuocete a 190 °C per circa 30-35 minuti, finché la superficie risulterà dorata.

Con queste cinque preparazioni è difficile annoiarsi: basta cambiare pochi ingredienti per passare da un primo avvolgente a un secondo sostanzioso o a una cena rustica. Per una soluzione veloce da portare in tavola già stasera, pasta cremosa e funghi gratinati sono le alternative più immediate; il risotto è ideale quando si desidera qualcosa di caldo e avvolgente, mentre scaloppine e torta salata possono diventare il centro di una cena completa. Cinque modi diversi di cucinare i funghi, tutti da provare durante la stagione.