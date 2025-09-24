5 minuti e zero sporco | crepes dolci da sballo che shakeri e cuoci

Crepes dolci veloci: shakeri in 5 minuti, non sporchi nulla e cuoci! Con una semplice bottiglia, ecco una ricetta da sballo da provare subito!
Preparare favolose crepes dolci, non è mai stato così veloce. Altro che ciotole, fruste e caos in cucina, qui si fa tutto dentro una bottiglia, si agita un po’ e via, il gioco è fatto! Pensa che comodità, quando in pochi minuti hai già l’impasto pronto e soprattutto non hai montagne di piatti da lavare dopo.
E poi oh, che gusto! Morbide, sottili, perfette da arrotolare o piegare a ventaglio. Ci spalmi sopra un po’ di crema al cioccolato o marmellata e credimi, spariscono in un attimo! Le fai in casa con pochissimi ingredienti, quelli che hai sempre in dispensa e ti godi un dolce che sembra da pasticceria ma senza sbattimenti, ogni volta che ne hai voglia!
Crepes dolci veloci: l’impasto perfetto preparato in bottiglia!
Quindi preparati a divertirti, prendi una bottiglia vuota, metti dentro tutto quello che serve e shakeri come se stessi facendo un cocktail. Poi piastra calda, 2 giri di mestolo e voilà, ottieni delle favolose crepes pronte da sballo! Dai, allaccia il grembiule e tieni a portata di mano la padella antiaderente che si parte!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti
Ingredienti per le Crepes dolci veloci
Per 4 persone
Bottiglia da 1 l o più grande
- 2 uova
- 600 ml di latte
- 25 g di zucchero
- 300 g di farina 00
- 25 ml di olio di semi di girasole
Come si preparano le Crepes dolci veloci
- Si parte dalla bottiglia, quindi prendi una bottiglia pulita e asciutta, con il tappo che chiude bene. Versaci dentro poi prima il latte, poi le uova, lo zucchero, la farina e infine l’olio di semi. In realtà non serve un ordine troppo preciso, basta che ci sia tutto.
- Chiudi bene il tappo e ora agita! Agita forte per un paio di minuti, proprio come se stessi preparando un cocktail da barman. Vedrai che l’impasto diventa liscio e senza grumi in un attimo.
- Metti sul fuoco poi una padella antiaderente e scaldala bene e se vuoi, puoi passare appena un velo di burro o olio, giusto per sicurezza. Versa direttamente un po’ di impasto in padella direttamente dalla bottiglia e muovi la padella velocemente per distribuirlo sottile.
- Dopo un minuto vedrai che i bordi si staccano da soli, gira la crepe e cuoci l’altro lato per qualche secondo. Continua così fino a finire l’impasto e divertiti a farcirle come vuoi dalla crema di nocciole, alla marmellata, alla frutta fresca o semplicemente zucchero a velo.
- Ed eccoti servite le tue crepes dolci veloci, pronte in 5 minuti, senza sporcare niente ma con il massimo gusto! Ora con questa ricetta furba la voglia improvvisa di dolce la risolvi in un attimo. E se ti piace giocare con le ricette veloci e divertenti come questa, prova anche la mug cake: un dolcetto in tazza che cuoci in pochi minuti e ti fa impazzire. Buon appetito!