5 minuti e zero sporco | crepes dolci da sballo che shakeri e cuoci

Crepes dolci veloci: shakeri in 5 minuti, non sporchi nulla e cuoci! Con una semplice bottiglia, ecco una ricetta da sballo da provare subito! Preparare favolose crepes dolci, non è mai stato così veloce. Altro che ciotole, fruste e caos in cucina, qui si fa tutto dentro una bottiglia, si agita un po’ e via, il gioco è fatto! Pensa che comodità, quando in pochi minuti hai già l’impasto pronto e soprattutto non hai montagne di piatti da lavare dopo. E poi oh, che gusto! Morbide, sottili, perfette da arrotolare o piegare a ventaglio. Ci spalmi sopra un po’ di crema al cioccolato o marmellata e credimi, spariscono in un attimo! Le fai in casa con pochissimi ingredienti, quelli che …

Crepes dolci veloci: shakeri in 5 minuti, non sporchi nulla e cuoci! Con una semplice bottiglia, ecco una ricetta da sballo da provare subito!

Preparare favolose crepes dolci, non è mai stato così veloce. Altro che ciotole, fruste e caos in cucina, qui si fa tutto dentro una bottiglia, si agita un po’ e via, il gioco è fatto! Pensa che comodità, quando in pochi minuti hai già l’impasto pronto e soprattutto non hai montagne di piatti da lavare dopo.

E poi oh, che gusto! Morbide, sottili, perfette da arrotolare o piegare a ventaglio. Ci spalmi sopra un po’ di crema al cioccolato o marmellata e credimi, spariscono in un attimo! Le fai in casa con pochissimi ingredienti, quelli che hai sempre in dispensa e ti godi un dolce che sembra da pasticceria ma senza sbattimenti, ogni volta che ne hai voglia!

Crepes dolci veloci: l’impasto perfetto preparato in bottiglia!

Quindi preparati a divertirti, prendi una bottiglia vuota, metti dentro tutto quello che serve e shakeri come se stessi facendo un cocktail. Poi piastra calda, 2 giri di mestolo e voilà, ottieni delle favolose crepes pronte da sballo! Dai, allaccia il grembiule e tieni a portata di mano la padella antiaderente che si parte!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per le Crepes dolci veloci

Per 4 persone

Bottiglia da 1 l o più grande

2 uova

600 ml di latte

25 g di zucchero

300 g di farina 00

25 ml di olio di semi di girasole

Come si preparano le Crepes dolci veloci