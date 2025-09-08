5 minuti e zero fatiche, preparo questi tortini con solo 3 ingredienti

Questa sì che è la merenda perfetta, la prepariamo in cinque minuti e con zero fatica, serviranno solo tre ingredienti e sarà subito pronta da gustare.

Nel corso degli anni ho avuto modo di sperimentare numerose ricette pratiche e veloci da poter gustare durante la merenda del pomeriggio e non solo.

Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato proprio da questo dolce che possiamo preparare senza cottura. Si tratta di qualcosa di estremamente buono e delizioso, che una volta provato sono certa lascerà senza parole anche te.

Non a caso, ti basteranno davvero cinque minuti per prepararlo e pochissimi ingredienti, ma il risultato sarà incredibile e ben presto non potrai più farne a meno per la tua dieta, concedendoti una merenda semplicemente deliziosa.

Tutto pronto in cinque minuti e con zero fatica, una ricetta con tre soli ingredienti

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel momento in cui facciamo riferimento alla preparazione di un dolce pratico e veloce che possa soddisfare in toto le nostre esigenze e che abbia pochissime calorie, senza ombra di dubbio questa è la ricetta che fa per te. Infatti, per questo dolce sono state stimate solo 41 kcal per porzione e gli ingredienti che ci serviranno sono i seguenti:

un pacco di biscotti tipo pavesini al cioccolato (ma vanno bene anche i classici),

100 g di crema dessert che possiamo trovare in tutti i supermercati,

una tazzina da caffè di latte,

crema spalmabile alle arachidi.

Ecco come preparare il nostro dolce zero sbatti

La preparazione è molto semplice. Tenete conto del fatto che gli ingredienti indicati sono relativi a una porzione: per avere più tortini, ovviamente, gli ingredienti vanno raddoppiati.

Iniziamo subito prendendo delle ciotoline monoporzione in terracotta che andremo a rivestire completamente con pellicola. Poi posizioniamo all’interno i biscotti dopo averli inumiditi leggermente con il latte: immergeteli velocemente e tirateli subito fuori perché questo tipo di biscotto tende a diventare molle molto facilmente.

Dopodiché disponiamo i biscotti nella ciotola, mettiamo all’interno metà della crema prevista, un cucchiaio generoso di burro d’arachidi e successivamente ricopriamo con la restante crema.

Poi chiudiamo con altri biscotti, come se stessimo preparando un tortino, e sigilliamo con la pellicola. Non resta che trasferirlo in frigorifero per almeno 30 minuti e il gioco è fatto: il nostro dolce è pronto per essere gustato.