La tua frequentazione può diventare una storia d’amore? 5 green flag che funzionano meglio di una veggente

Quali sono le green flag, cioè quei segnali che Lui è un bravo ragazzo e potrebbe essere quello giusto? Te lo svelo subito.

Non ti servono di certo i tarocchi, o una veggente, per capire se è quello giusto. Se ti stai chiedendo se la tua relazione possa diventare davvero una storia d’amore, allora devi continuare a leggere questo articolo.

Infatti, ti svelerò ben 5 green flag da tenere a mente se vuoi capire quanto e come la tua storia con lui può evolversi. Infatti, quando iniziamo a frequentare qualcuno, spesso siamo iperattente ai red flag, cioè quei segnali d’allarme che ci mettono in guardia.

Ma c’è un lato opposto che merita la stessa attenzione: le green flag e cioè quelle azioni positive che ci fanno istintivamente pensare (e a ragione): “Ma che bravo ragazzo!”.

5 green flag per riconoscere che lui è quello giusto

Quando una persona ti ascolta attivamente, ti guarda negli occhi, fa domande pertinenti e ricorda ciò che gli hai raccontato, sta dimostrando un interesse reale. Se dopo settimane cita un aneddoto che gli avevi confidato o si ricorda un tuo gusto personale, è un chiaro segnale che per lui/lei ciò che dici conta davvero.

Una frequentazione sana non soffoca. Se la persona rispetta i tuoi impegni, non si offende se non puoi sentirla subito e ti lascia libertà di passare tempo con amici o famiglia, è indice di fiducia e maturità. L’amore che nasce dal rispetto reciproco ha basi molto più solide di quello che nasce dal bisogno o dal controllo.

Che sia un colloquio di lavoro, un esame universitario o un allenamento sportivo, una green flag è quando la persona è presente (che sia fisicamente o emotivamente) nei momenti più importanti della tua vita. Ti incoraggia, ti manda messaggi motivazionali o si interessa a come è andato il tuo esame universitario o la tua giornata a lavoro.

Questo atteggiamento dimostra che non si tratta solo di attrazione, ma di un reale desiderio di vederti felice e soddisfatto/a.

Tutti possono avere divergenze, ma il modo in cui vengono gestite fa la differenza. Se, durante un confronto, mantiene un tono calmo, evita insulti, ascolta il tuo punto di vista e cerca una soluzione condivisa, questa è una delle green flag più forti. Indica intelligenza emotiva e capacità di costruire, non distruggere, il legame.

Un’altra green flag? I gesti spontanei di affetto. Non parliamo di regali costosi o gesti teatrali, ma di attenzioni quotidiane: un messaggio del buongiorno, portarti il tuo snack preferito senza che tu lo chieda, coprirti con una coperta se ti addormenti sul divano. Sono dettagli che parlano più di mille parole e che dimostrano empatia e genuinità.