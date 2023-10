4 maschere per il viso alla zucca contro le impurità: da oggi non si userà solo in cucina

La zucca è un ortaggio autunnale che non è buonissimo solo da usare in cucina. Ecco come preparare 4 maschere per il viso alla zucca.

Frutta e verdura sono dei toccasana per l’organismo: mangiarle fa bene e non si smette mai di elencare i benefici e i nutrienti contenuti in questi alimenti che la natura dona all’uomo. Però, tante volte questi alimenti non sono benefici solo quando si consumano ma anche e soprattutto quando vengono utilizzati come ingredienti per creare dei prodotti per la cura del corpo e del viso.

Protagonista indiscussa della stagione invernale è la zucca, un ortaggio buonissimo che si può cucinare in tantissimi modi per creare preparazioni dolci e salate. Si può sfruttare la zucca anche per creare un prodotto davvero portentoso per la skincake cioè una maschera per il viso contro le impurità. Addirittura, variando gli ingredienti per prepararla, se ne possono creare ben 4!

4 maschere per il viso alla zucca contro le impurità: come prepararla

Non bisogna essere degli esperti di cosmesi per creare delle maschere per il viso: ci sono diversi ingredienti facilmente reperibili che, mixati con la zucca, perno principale di questi prodotti che si andranno a preparare, daranno vita ad un alleato della bellezza del viso anche migliore di quelli che si acquistano.

Ogni maschera per il viso ha un suo effetto e si adatta ad un particolare tipo di pelle, ad ognuna la sua:

Maschera alla zucca idratante: in caso di pelle normale e quando si ha bisogno di idratazione, si possono mescolare 50 grammi di zucca con miele, 50 grammi di yogurt bianco e 2 cucchiai di zucchero. Una volta ottenuto un composto liscio, applicarlo sul viso per 10 minuti e poi rimuovere con una spugnetta o con acqua tiepida. Maschera alla zucca per pelli impure: mescolare 50 grammi di zucca ridotta in purea, un pezzettino di banana, del miele e del succo di limone. Il composto liscio può essere applicato sul viso per 15 minuti e poi risciacquato. Maschera alla zucca per pelle secca: per avere nutrimento, mescolare 50 grammi di purea di zucca, un cucchiaino di olio Evo, un uovo e del miele. Evitare la zona del contorno occhi quando si utilizza e lasciare in posa per circa 20 minuti. Maschera alla zucca per pelle grassa: quando la pelle tende al lucido, si possono mescolare 50 grammi di zucca frullata, un cucchiaino di aceto di mele e un uovo. Applicare sul viso per 20 minuti ed infine risciacquare con acqua tiepida.

È molto facile realizzare delle maschere alla zucca, perfette per il viso e per prendersi cura della pelle.