4 ingredienti, un’esplosione di gusto | ecco la vera Gricia

Gricia perfetta? Non è mica difficile, preparala come vuole la tradizione, con solo 4 ingredienti ma è un’esplosione di gusto pazzesca! Lo sai qual è la bellezza della pasta alla gricia? Che è semplice ma irresistibile e si prepara in 10 minuti, in pratica ha tutto quello che piace sia a chi la prepara che a chi la gusta. Pochi ingredienti, niente complicazioni eppure il risultato è un piatto che ti fa consolare dal primo boccone all’ultimo! Parliamo di una ricetta che viene dalla tradizione romana e che ha conquistato tutti. La Gricia con solo guanciale, pecorino, pepe e pasta infatti, riesce a fare quello che spesso anche i piatti più elaborati non fanno: mettere tutti d’accordo! Qui non serve …

Gricia perfetta? Non è mica difficile, preparala come vuole la tradizione, con solo 4 ingredienti ma è un’esplosione di gusto pazzesca!

Lo sai qual è la bellezza della pasta alla gricia? Che è semplice ma irresistibile e si prepara in 10 minuti, in pratica ha tutto quello che piace sia a chi la prepara che a chi la gusta. Pochi ingredienti, niente complicazioni eppure il risultato è un piatto che ti fa consolare dal primo boccone all’ultimo!

Parliamo di una ricetta che viene dalla tradizione romana e che ha conquistato tutti. La Gricia con solo guanciale, pecorino, pepe e pasta infatti, riesce a fare quello che spesso anche i piatti più elaborati non fanno: mettere tutti d’accordo! Qui non serve inventarsi niente, la procedura è una e non servono aggiunte strane ma giusto qualche trucchetto per ottenere una perfetta cremosità che avvolge la pasta, insieme alla croccantezza del guanciale. Credimi, una volta che la provi, ti chiedi perché non l’hai fatta prima, provare per credere!

Gricia perfetta: la ricetta romana originale per consolarti sul serio!

Quindi non ci pensiamo più, oggi si prepara la vera gricia, quella autentica, senza scorciatoie e senza trucchi e aggiunte strane. Fidati, è più facile di quello che immagini e il gusto… beh, ti farà innamorare. Dai allora, allaccia il grembiule, metti l’acqua sul fuoco e iniziamo a prepararla subito!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per la pasta alla gricia

Per 4 persone

400 g di rigatoni o pasta a scelta

300 g di guanciale

100 g di pecorino grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara la pasta alla gricia