3 migliori CC cream ottobre Notino, ecco quali sono imperdibili

Chi non ha mai desiderato una pelle dall’aspetto sano, luminoso e uniforme… senza però passare ore davanti allo specchio? Personalmente, tra la fretta della mattina e il desiderio di lasciare respirare la pelle, ho sempre cercato un prodotto che fosse veloce, efficace e multifunzione. Ed è proprio qui che entrano in gioco le BB e CC cream: veri alleati della skincare moderna. Oggi vi porto alla scoperta di alcune tra le più amate, tutte con protezione solare integrata e pensate per soddisfare esigenze diverse.

3 migliori CC cream di Notino ad ottobre: pelli sensibili

Se hai la pelle soggetta ad arrossamenti, sensibilità o semplicemente desideri un prodotto che unisca skincare e make-up, ci sono alcune CC cream sul mercato che meritano davvero attenzione. Tra queste spiccano due proposte molto interessanti: Erborian CC Red Correct e Uriage Roséliane CC Cream SPF 50+. Entrambe affrontano lo stesso problema – i rossori – ma lo fanno con approcci diversi e sfumature uniche.

La Erborian CC Red Correct è una crema ibrida che ha fatto parlare di sé per la sua capacità di trasformarsi letteralmente al contatto con la pelle. Ha una texture verde chiaro, ma non preoccuparti: grazie ai pigmenti intelligenti, si adatta alla carnagione una volta stesa. Il risultato è una pelle visibilmente più uniforme, con un tono corretto e un finish naturale, radioso, ma mai lucido. Non è solo un trucco: contiene centella asiatica, vitamina E e glicerina, che lavorano per lenire, idratare e rafforzare la pelle, rendendola più elastica nel tempo. Il tutto con una protezione solare SPF 25, perfetta per un uso quotidiano urbano.

Dall’altra parte troviamo la Uriage Roséliane CC Cream, pensata in modo specifico per chi ha una pelle molto sensibile e reattiva. Qui, la copertura si sposa con una protezione solare molto alta (SPF 50+), il che la rende una scelta eccellente per chi ha bisogno di schermare la pelle da aggressioni esterne e raggi UV. La sua formula contiene acqua termale Uriage, Cerasterol 2F e un complesso chiamato TLR2-REGUL, tutti orientati a rinforzare la barriera cutanea, ridurre la sensazione di calore e prevenire i rossori nel lungo termine. È anche arricchita con estratti vegetali come ginseng e alghe rosse, noti per la loro azione calmante e protettiva.

CC Cream per gli occhi di Notino, quale ti consiglio

La Erborian CC Eye è molto più di un semplice correttore: è un trattamento mirato per la zona delicata del contorno occhi che unisce make-up e skincare, offrendo risultati visibili sia nell’immediato che nel tempo. Se cerchi uno sguardo più fresco, luminoso e riposato, questo prodotto potrebbe diventare il tuo nuovo alleato quotidiano.

A differenza dei correttori tradizionali, spesso secchi o troppo coprenti, la CC Eye di Erborian ha una texture leggera e fondente, studiata appositamente per adattarsi alla sottile pelle del contorno occhi senza segnare le linee sottili. Appena applicata, si sfuma con facilità, regalando una copertura naturale ma efficace di borse, occhiaie e piccole rughe, lasciando la pelle visibilmente più liscia e uniforme. La tonalità si fonde con l’incarnato (in questo caso Claire, una delle più chiare), illuminando lo sguardo senza effetto “maschera”.

