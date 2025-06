2 libri consigliati per donne che vogliono superare una brusca separazione o un tradimento

Ci sono degli eventi che sconvolgono la nostra vita a tal punto da condizionarci a lungo. L’unico modo per liberarsi del peso che ci recano è elaborarli.

Come? Beh, innanzitutto parlandone con le persone a cui vogliamo bene. Loro possono darci dei buoni consigli e, soprattutto, offrirci il supporto emotivo di cui abbiamo bisogno.

A volte, però, anche un libro ben scritto può esserci di aiuto: può aiutarci a vedere ciò che ci è accaduto in maniera più distaccata, a riderci su e, per l’appunto, a razionalizzarlo.

Ciò può avvenire anche con eventi “traumatici” da un punto di vista amoroso come la fine di un rapporto (anche quando è una relazione tossica) o peggio un tradimento. Cerchiamo di capirne di più.

2 libri per donne che sono state tradite o che si sono lasciate da poco

Affrontare una separazione improvvisa o un tradimento può essere una delle esperienze emotive più dolorose e destabilizzanti nella vita di una donna. In questi momenti, può essere difficile trovare conforto, lucidità e la forza per ripartire.

La lettura può diventare uno strumento potente: non solo offre consolazione, ma anche strumenti pratici e ispirazione per ricostruire se stesse.

Di seguito, due libri altamente consigliati per chi sta attraversando questo difficile percorso. Il primo? Pubblicato per la prima volta negli anni ’80, Donne che amano troppo è diventato un vero classico per le donne che si ritrovano invischiate in relazioni tossiche o dolorose.

L’autrice, psicoterapeuta, esplora in modo diretto e profondo le dinamiche che portano molte donne a scegliere partner sbagliati e a restare incatenate a relazioni distruttive, anche dopo un tradimento o una separazione difficile.

La forza di questo testo sta nella sua capacità di combinare esempi reali con spiegazioni psicologiche chiare, permettendo di intravedere un percorso di guarigione basato sull’autoconsapevolezza. Anche se è un libro relativamente “vecchio” può parlare anche alle nuove generazioni. Quindi, ti consiglio di non prenderlo sottogamba.

Cuore aperto, mente aperta è invece una raccolta di riflessioni sulla compassione, sulla presenza mentale e sull’arte di lasciare andare. Sebbene non sia specificamente focalizzato sul tema del tradimento, i suoi insegnamenti aiutano a trovare pace interiore anche nei momenti di dolore più profondo.

Thich Nhat Hanh invita a osservare la sofferenza senza giudicarla, ad accoglierla come parte dell’esperienza umana, e a trasformarla attraverso la consapevolezza.

La pratica della mindfulness, al centro del libro, può aiutare a sciogliere il rancore, a curare le ferite e a riconnettersi con se stesse. Insomma, come avrai capito è l’ideale per chi deve riprendersi da un brutto colpo emotivo.