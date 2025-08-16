2 isole italiane poco conosciute con spiagge bellissime: se ci vai non vuoi più tornare indietro

L’Italia è famosa per le sue coste mozzafiato, ma spesso ci concentriamo sulle destinazioni più note, come Capri, Sardegna o Sicilia. Tuttavia, il nostro Paese custodisce anche piccoli gioielli meno noti, dove spiagge incontaminate e acque cristalline offrono esperienze uniche, lontane dalla folla.

Tra queste, due isole emergono per bellezza e fascino: Pantelleria e Capraia. Non sono tra le più conosciute, anche se avrai sicuramente sentito parlare del Passito di Pantelleria, il famoso vino. Ma forse non immaginavi che provenisse da un’isola bellissima e altamente sottovalutata.

2 isole italiane poco gettonate ma con spiagge bellissime

Pantelleria è un’isola vulcanica situata nel Canale di Sicilia, a metà strada tra la Sicilia e la Tunisia. Non è famosa quanto le Eolie, ma chi la visita resta affascinato dai suoi paesaggi selvaggi e dalle acque turchesi. Le spiagge più suggestive sono spesso piccole calette di ciottoli o scogli, perfette per chi cerca tranquillità.

Una delle più belle è Cala Gadir, dove l’acqua cristallina contrasta con le rocce scure vulcaniche e le tipiche dammusi – le abitazioni tradizionali in pietra dell’isola. Le scogliere circostanti offrono punti panoramici spettacolari e possibilità di snorkeling in acque ricche di fauna marina.

Altra tappa imperdibile è Spiaggia di Zenobia, un piccolo arenile nascosto che regala momenti di totale isolamento e relax. Pantelleria non offre solo mare: è famosa anche per le sue acque termali naturali, come quelle di Specchio di Venere, una laguna salata circondata da vigneti, ideale per bagni rigeneranti.

Qui, mare e natura si fondono in un’esperienza multisensoriale, unica per chi ama il contatto autentico con la natura. E ora passiamo invece alla seconda isola, Capraia, che saprà stupirti con le sue bellezze.

Capraia è parte dell’arcipelago toscano e, rispetto a Elba e Giglio, è molto meno frequentata. L’isola è un paradiso per chi cerca spiagge tranquille immerse in scenari naturali selvaggi. Le coste sono frastagliate e rocciose, ma ci sono anche piccole baie sabbiose, raggiungibili spesso solo a piedi o via mare.

Tra le spiagge più suggestive spicca Cala Rossa, una baia caratterizzata da scogli levigati e acqua limpida, perfetta per snorkeling. Anche Spiaggia di Punta Ferraione merita una visita: sabbia chiara e acqua trasparente offrono un angolo di paradiso lontano dal turismo di massa.

Per gli amanti del trekking, Capraia regala percorsi panoramici che conducono a calette nascoste, dove il mare sembra intatto da secoli.

La cosa bella? Ospita anche un piccolo borgo, che puoi visitare e che ti lascerà di stucco. Insomma, come avrai ben capito sono due mete collocate sì da due parti opposte di Italia, ma ugualmente bellissime sebbene in pochi ne parlino.

