17 febbraio festa nazionale del gatto, si celebra oggi, ecco perchè!

Il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, una ricorrenza dedicata a uno degli animali più amati e misteriosi di sempre. Non si tratta di una data scelta a caso. La Giornata Nazionale del Gatto nasce per valorizzare il rispetto e la tutela dei felini, ma anche per sfatare superstizioni e luoghi comuni che per secoli li hanno accompagnati. Oggi questa festa è un momento di sensibilizzazione contro l’abbandono e il maltrattamento. In Italia la ricorrenza cade proprio il 17 febbraio, un giorno che racchiude diversi significati simbolici. Il mese di febbraio è tradizionalmente legato al segno zodiacale dell’Acquario, considerato indipendente e anticonvenzionale, caratteristiche spesso associate anche ai gatti. Perché proprio il 17 febbraio? Il numero 17, nella …

Il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, una ricorrenza dedicata a uno degli animali più amati e misteriosi di sempre.

Non si tratta di una data scelta a caso. La Giornata Nazionale del Gatto nasce per valorizzare il rispetto e la tutela dei felini, ma anche per sfatare superstizioni e luoghi comuni che per secoli li hanno accompagnati. Oggi questa festa è un momento di sensibilizzazione contro l’abbandono e il maltrattamento.

In Italia la ricorrenza cade proprio il 17 febbraio, un giorno che racchiude diversi significati simbolici. Il mese di febbraio è tradizionalmente legato al segno zodiacale dell’Acquario, considerato indipendente e anticonvenzionale, caratteristiche spesso associate anche ai gatti.

Perché proprio il 17 febbraio?

Il numero 17, nella tradizione italiana, è considerato superstizioso, ma nel caso dei gatti assume un valore diverso. Il 17 è stato scelto per ribaltare le credenze negative legate ai felini, che in passato sono stati associati alla sfortuna, soprattutto quelli dal manto nero.

Inoltre, secondo alcune interpretazioni, il numero 17 può essere letto come “1 vita per 7 volte”, richiamando il mito delle sette vite dei gatti. Un simbolo di resilienza e mistero che rafforza il legame tra la data e questi animali, da sempre protagonisti di leggende e racconti popolari.

Una giornata tra amore e consapevolezza

La Giornata Nazionale del Gatto non è solo un’occasione per condividere foto e video sui social. È un momento per promuovere l’adozione responsabile e la cura consapevole, ricordando l’importanza delle vaccinazioni, della sterilizzazione e di una corretta alimentazione.

In molte città si organizzano eventi, iniziative solidali e campagne informative dedicate ai felini domestici e alle colonie feline. La festa del 17 febbraio è diventata un appuntamento fisso per celebrare il rapporto speciale tra uomo e gatto, un legame fatto di rispetto, indipendenza e affetto silenzioso ma profondo.

Il 17 febbraio è dunque molto più di una semplice data sul calendario. È il giorno in cui si celebra la libertà, l’eleganza e il fascino enigmatico dei gatti, compagni discreti ma insostituibili della nostra quotidianità.