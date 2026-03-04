10 diete più seguite al mondo

Dalla mediterranea alla chetogenica, passando per digiuno intermittente e dieta vegetale: ecco quali sono i regimi alimentari più seguiti e discussi a livello globale. Ogni anno milioni di persone cercano il piano alimentare più adatto per perdere peso, migliorare la salute o semplicemente sentirsi meglio. Le diete più seguite al mondo riflettono tendenze, studi scientifici e mode del momento, ma anche esigenze diverse legate allo stile di vita e alla cultura alimentare. Non esiste una soluzione valida per tutti. Alcuni regimi puntano sulla riduzione dei carboidrati, altri sull’equilibrio dei macronutrienti o sull’orario dei pasti. Conoscere le caratteristiche principali delle diete più popolari aiuta a orientarsi con maggiore consapevolezza. Dalla mediterranea alla chetogenica La dieta mediterranea è considerata uno dei modelli …

La dieta mediterranea è considerata uno dei modelli alimentari più equilibrati. Si basa su frutta, verdura, cereali integrali, legumi, olio extravergine d’oliva e un consumo moderato di pesce e carne bianca. È spesso associata a benefici per la salute cardiovascolare.

La dieta chetogenica, al contrario, riduce drasticamente i carboidrati per favorire l’utilizzo dei grassi come fonte energetica principale. È molto seguita per la perdita di peso rapida, ma richiede attenzione e supervisione medica.

Tra le più diffuse c’è anche la dieta low carb, che limita i carboidrati senza eliminarli del tutto, e la dieta paleo, ispirata all’alimentazione dell’uomo preistorico, con esclusione di cereali raffinati e alimenti industriali.

Intermittente, plant-based e altri modelli

Il digiuno intermittente è uno degli approcci più discussi degli ultimi anni. Non si concentra tanto su cosa mangiare, quanto su quando farlo, alternando periodi di digiuno a finestre temporali dedicate ai pasti.

La dieta vegetariana e quella vegana sono tra le scelte più seguite a livello globale, spinte sia da motivazioni etiche sia salutistiche. Eliminano rispettivamente carne e pesce, o tutti i prodotti di origine animale, privilegiando alimenti vegetali.

Molto popolare è anche la dieta DASH, sviluppata per il controllo della pressione arteriosa, che promuove un elevato consumo di frutta, verdura e latticini magri, limitando sodio e grassi saturi. La dieta flexitariana, più flessibile, incoraggia un’alimentazione prevalentemente vegetale senza escludere del tutto carne e pesce.

Tra le altre diete seguite figurano la dieta a zona, che bilancia carboidrati, proteine e grassi in proporzioni precise, e la dieta nordica, basata su alimenti tipici dei Paesi scandinavi come pesce, cereali integrali e frutti di bosco.

Le 10 diete più seguite al mondo rispondono a obiettivi differenti: dimagrimento, benessere metabolico, sostenibilità ambientale o miglioramento delle performance sportive. Prima di intraprendere qualsiasi regime restrittivo è sempre consigliabile confrontarsi con un professionista della salute, per adattare il piano alimentare alle proprie esigenze e condizioni fisiche.