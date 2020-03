40 app utili e divertenti per le mamme in smart working e i bambini in e-learning

1 di 10

Foto Shutterstock | Kaspars Grinvalds

Se pensate che una mamma lavoratrice sia il massimo esempio di multitasking, non avete ancora visto una mamma lavoratrice in smart working. Che da brava supereroina 3.0, in tempo di #coronavirus, può avvalersi di queste 40 app per mamme e bambini, per organizzarsi al meglio e per intrattenere in modo intelligente i suoi pargoli.

Diciamoci la verità: trovare sempre qualcosa di nuovo da far fare ai più piccoli costretti a casa 24/7, non è per niente facile. Ecco allora qualche piccolo suggerimento per aiutare sia le mamme che i bambini con delle applicazioni che possono rivelarsi una vera e propria salvezza nella vita quotidiana.