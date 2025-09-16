Zabaione golosissimo | il segreto per farlo montare alla perfezione

Golosissimo è semplice, lo Zabaione è amato da tutti ma devi saperlo fare alla perfezione: ecco il segreto per farlo montare bene! Lo zabaione, è uno di quei dolci che una volta assaggiato non si dimentica anzi è perfino difficile non desiderare il bis. È semplice, veloce, non ha bisogno di mille ingredienti eppure il risultato è sempre da applausi. Infatti è una di quelle ricette ideali quando hai ospiti improvvisi ma anche quando hai solo voglia di qualcosa di dolce che ti faccia consolare senza deluderti mai. In più lo zabaione, è davvero facile da fare, perché servono solo uova fresche, zucchero e un goccio di Marsala. Il segreto per un risultato perfetto è tutto lì: devi saperlo montare …

Lo zabaione, è uno di quei dolci che una volta assaggiato non si dimentica anzi è perfino difficile non desiderare il bis. È semplice, veloce, non ha bisogno di mille ingredienti eppure il risultato è sempre da applausi. Infatti è una di quelle ricette ideali quando hai ospiti improvvisi ma anche quando hai solo voglia di qualcosa di dolce che ti faccia consolare senza deluderti mai.

In più lo zabaione, è davvero facile da fare, perché servono solo uova fresche, zucchero e un goccio di Marsala. Il segreto per un risultato perfetto è tutto lì: devi saperlo montare bene! Ma tranquilla, lo fai in pochi minuti e diventa una crema soffice e spumosa, perfetta sia da gustare da sola con un cucchiaino, sia per accompagnare biscotti, frutta o persino una fetta di torta.

Zabaione: il dessert al cucchiaio perfetto per ogni occasione!

Quindi non ti resta che prepararlo con me e vedrai che con uno zabaione golosissimo e montato alla perfezione come questo, farai subito un figurone. Allaccia il grembiule, prendi una ciotola e iniziamo a prepararlo subito!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti a 80-85 gradi

Ingredienti per lo Zabaione

Per 4 persone

6 tuorli freschissimi

120 g di zucchero

120 ml di Marsala

Come si prepara lo Zabaione