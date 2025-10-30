X-Factor anticipazioni secondo Live: eliminazioni e nuovi ospiti | Achille Lauro nei guai

Continua la rincorsa al sogno negli studi di X-Factor: tutto pronto per la messa in onda della seconda puntata live, e i quattro giudici sono pronti a sfidarsi con i loro candidati in squadra.

L’edizione del 2025 probabilmente verrà ricordata come una delle più belle della storia di X-Factor, non solo per il cast di giudici composto da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, ma anche per la quantità di talenti che compongono le loro squadre.

La nuova puntata, attesissima, andrà in onda stasera 26 ottobre 2025 e prevede una sola eliminazione finale. La scelta dei brani è stata molto ardua da parte dei quattro giudici, che sono pronti a sfidarsi a colpi di note.

I concorrenti si esibiranno su brani davvero incredibili, come Virtual Insanity di Jamiroquai, Amandoti, ma anche pezzi di cantautori come Tiziano Ferro, Brunori Sas, Bruno Mars e Katy Perry, con tanto di sfondo musicale dei Matia Bazar.

Il tutto non finisce di certo qui, perché a quanto pare ci saranno tanti colpi di scena durante la puntata e ospiti davvero pazzeschi.

X-Factor anticipazioni secondo live: cosa canteranno i concorrenti?

Come indicato precedentemente, cresce considerevolmente l’attesa di vedere i concorrenti di X-Factor esibirsi sul palco e lottare per il loro posto, dando libero sfogo alla loro vena creativa. Una delle concorrenti più amate, senza ombra di dubbio, è Delia, la quale in queste settimane ha stupito non solo il pubblico ma anche il suo coach Jake La Furia. Per lei è prevista un’esibizione in medley con i Pink Soilder di Kim Sungsoo, seguita poi dal compagno di squadra Tomasi che canterà Kurt Cobain di Brunori Sas e infine Amanda con No Time To Die di Billie Eilish.

Non da meno la squadra di Francesco Gabbani, con PierC che interpreterà un brano di Bruno Mars, Locked Out of Heaven, seguito da Michele con Next To Me degli Imagine Dragons e anche Tellynonpiangere che si esibirà sulle note di Abissale di Tananai. Successivamente troviamo anche la squadra di Paola Iezzi con Rob che canterà Ti sento dei Matia Bazar, Mauy con Unconditionally di Katy Perry e Viscardi con Virtual Insanity di Jamiroquai. Infine, troviamo Achille Lauro, che ha già perso un membro della sua squadra e che quindi si mette in gioco con Amandoti dei CCCP, scelta per Layana, ed EroCaddeo che interpreterà Sere Nere di Tiziano Ferro.

Quali sono gli ospiti della seconda puntata di X-Factor?

Non cresce soltanto la trepidante attesa per vedere i concorrenti sul palco di X-Factor, ma allo stesso modo il pubblico è in fibrillazione per poter ascoltare le esibizioni degli ospiti previsti per il secondo live.

Secondo quanto reso noto dalla stampa, dunque, l’ospite e giudice speciale della seconda puntata live di X-Factor sarà proprio lei… ovvero Emma Marrone, pronta a presentare anche il suo nuovo brano Brutta Storia.