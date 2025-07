WiFi gratis ovunque in Europa: ecco come l’UE ti regala Internet pubblico (e tu non lo usi ancora?)

Immagina di essere in vacanza, in una piazza soleggiata o in un piccolo parco di un borgo europeo, e di poterti connettere subito a Internet, senza consumare giga e senza dover cercare disperatamente una password. Un sogno, vero?

E invece è realtà: si chiama WiFi4EU, ed è il programma dell’Unione Europea pensato per offrire Wi-Fi pubblico e gratuito nei luoghi più frequentati dai cittadini.

Lanciato nel 2018, WiFi4EU sta trasformando il modo in cui ci connettiamo quando siamo in giro, senza costi, pubblicità o complicazioni.

Come funziona WiFi4EU

Ogni anno, i comuni europei possono richiedere un finanziamento di 15.000 euro da parte dell’Unione Europea per portare Internet gratuito nei luoghi pubblici. Questo voucher copre le spese per acquistare e installare hotspot Wi‑Fi in aree strategiche come piazze, parchi, biblioteche, municipi e centri culturali

Una volta ricevuto il contributo, i comuni hanno 18 mesi di tempo per attivare la rete e devono garantire un servizio gratuito per almeno tre anni.

La connessione è completamente libera: non richiede registrazioni complicate, non contiene pubblicità e ha una velocità minima garantita di 30 Mbps. Il nome della rete è sempre lo stesso in tutta Europa, semplice da trovare: “WiFi4EU”.

Non è pensato per sostituire la tua connessione domestica o i dati mobili, ma per accompagnarti nei momenti in cui sei in giro: mentre esplori un centro storico, aspetti l’autobus o semplicemente ti godi un pomeriggio all’aperto.

Ad oggi, oltre 7.200 comuni in tutta Europa hanno beneficiato del programma WiFi4EU, con più di 93.000 hotspot già attivi in moltissime località.

Anche in Italia il progetto è stato ampiamente adottato, con numerosi punti Wi‑Fi gratuiti installati in città grandi, borghi turistici e aree pubbliche come biblioteche, piazze e centri culturali.

Come trovare gli hotspot più vicini

Per sapere dove si trovano gli hotspot più vicini, puoi scaricare l’app WiFi4EU Maps, disponibile sia per Android che per iOS. L’app, aggiornata di recente, mostra su mappa i punti attivi (in giallo) e quelli in fase di attivazione (in blu), così che tu possa connetterti facilmente.

È intuitiva, funziona bene anche in Italia e, nonostante l’interfaccia sia in inglese, è semplice da usare anche per chi non è esperto di tecnologia.

Se ti trovi in una piazza o mentre esplori una città d’arte, invece di usare dati mobili (spesso costosissimi!) o cercare password casuali, puoi semplicemente collegarti alla rete WiFi4EU e navigare gratuitamente.

Dal punto di vista della privacy e della sicurezza, WiFi4EU è progettato per rispettare pienamente le normative europee.

Ogni accesso alla rete richiede il tuo consenso per eventuali dati tecnici raccolti, come l’indirizzo MAC del dispositivo, e l’intero sistema è conforme al regolamento GDPR, quindi la tua navigazione è tutelata.

Se utilizzi l’app per trovare i punti Wi‑Fi disponibili, è consigliabile non condividere la posizione in modo permanente. Quindi, sempre occhi aperti.