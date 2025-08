3 spa da sogno nel Lazio perfette per un weekend romantico (la #2 è un angolo di paradiso nascosto)

La mia amica Cinzia era alla ricerca di una spa da sogno nella regione in cui andrà in vacanza questo agosto: il Lazio.

Le ho dato una mano e ho fatto una scoperta incredibile: questa regione è piena di spa davvero incredibili per chi vorrebbe trascorrere un weekend rilassante e soprattutto romantico.

Cinzia partirà con il suo fidanzato Alessio e pertanto era proprio alla ricerca di un centro benessere adatto ad una coppia. Ne abbiamo trovati molti e adesso belli.

Se anche tu vuoi trascorrere un weekend romantico in Lazio in una spa da sogno, continua a leggere.

Trascorrere un weekend romantico nel Lazio: 3 spa che fanno al caso tuo

A soli 15 minuti da Roma, immersa nel verde del Parco di Traiano, QC Terme Roma è un luogo in cui romanticismo, benessere e cultura si fondono in modo perfetto.

La struttura si trova in una villa d’epoca circondata da pini secolari, dove si respira eleganza e tranquillità. Il paesaggio è tanto suggestivo quanto incredibilmente romantico.

Le vasche calde all’aperto, le saune aromatiche e le stanze del silenzio sono perfette per rilassarsi in coppia.

Al tramonto, l’esperienza diventa ancora più suggestiva grazie all’aperiterme: un aperitivo servito mentre si galleggia nell’acqua termale sotto il cielo stellato.

Situata a Canale Monterano, a circa un’ora da Roma, la Spa delle Terme di Stigliano è immersa in una riserva naturale e circondata da sorgenti termali romane attive da secoli.

Qui tutto è pensato per il relax in coppia: percorsi benessere, piscine termali a cielo aperto, fanghi naturali e un centro massaggi d’eccellenza.

Ma il vero incanto è l’atmosfera: intima, silenziosa, avvolgente. Le camere dell’hotel annesso sono arredate in stile classico, perfette per un weekend lontano da tutto.

Se cerchi un luogo tranquillo, romantico e immerso nella natura, questo è decisamente uno dei migliori in assoluto. Un piccolo scorcio di paradiso.

Se preferisci qualcosa di più semplice ma con un fascino autentico, puoi combinare la visita al parco acquatico Aquafelix (a Civitavecchia) con un pomeriggio alle Terme della Ficoncella, piccole piscine di acqua termale dove anche gli antichi romani venivano a rilassarsi.

Le terme sono spartane ma genuine, immerse in un paesaggio collinare suggestivo.

Non aspettarti lusso, ma se ami la semplicità e la compagnia della persona giusta, bastano uno zaino, due costumi e una coperta per vivere un momento romantico e autentico.

Se stai progettando di partire per un weekend romantico in Lazio, valuta una di queste alternative. Ci sono spa per tutti i gusti!

