Vol-au-vent con salmone e Philadelphia: la ricetta facile per un antipasto elegante anche all’ultimo minuto

Ci sono ricette che non hanno bisogno di presentazioni, perché funzionano sempre. I vol-au-vent al salmone e Philadelphia sono proprio così: semplici, veloci, eleganti quanto basta e soprattutto a prova di stress, anche quando arrivano ospiti all’ultimo minuto o quando hai mille cose da fare e poco tempo per cucinare.
Perfetti come antipasto per le feste, ma anche per un aperitivo improvvisato o un pranzo speciale, hanno il grande vantaggio di essere senza cotture complicate e di piacere praticamente a tutti.
Ingredienti
- 12 vol-au-vent pronti
- 150 g di salmone affumicato
- 150 g di Philadelphia (o altro formaggio spalmabile)
- Pepe nero q.b.
- Erba cipollina o prezzemolo tritato (facoltativo)
- Scorza di limone non trattato (facoltativa)
Preparazione
- Taglia il salmone a pezzetti piccoli con un coltello, senza ridurlo in crema: deve restare visibile per dare consistenza e colore al ripieno.
- Metti il Philadelphia in una ciotola e lavoralo leggermente con una forchetta per renderlo morbido e cremoso.
- Aggiungi il salmone al formaggio e mescola delicatamente, cercando di non schiacciare troppo gli ingredienti.
- Insaporisci con una macinata di pepe nero e, se ti piace, un pizzico di scorza di limone grattugiata per dare freschezza.
- Farcisci i vol-au-vent aiutandoti con un cucchiaino o con una sac-à-poche, distribuendo il ripieno in modo uniforme.
- Decora a piacere con erba cipollina o prezzemolo tritato e servi subito, oppure conserva in frigorifero fino al momento di portarli in tavola.
Come preparare dei vol-au-vent super sfiziosi
- Puoi prepararli con qualche ora di anticipo, ma meglio farcirli non troppo presto per evitare che perdano croccantezza.
- Se vuoi un gusto più deciso, puoi aggiungere qualche cappero tritato o un filo di olio extravergine a crudo.
- Per una versione ancora più elegante, servi i vol-au-vent su un vassoio con qualche fettina di limone come decorazione.
Se stai organizzando un pranzo o una cena delle feste e cerchi altre idee semplici ma d’effetto, dai un’occhiata alla nostra selezione di antipasti sfiziosi di Natale di PourFemme, dove trovi tante ricette veloci e golose perfette per stupire senza complicarti la vita.
Una di quelle raccolte da tenere sempre a portata di mano, soprattutto nei giorni in cui la cucina deve essere un piacere, non una fatica.