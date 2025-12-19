Vol-au-vent con salmone e Philadelphia: la ricetta facile per un antipasto elegante anche all’ultimo minuto

Sono l’idea giusta quando vuoi un antipasto elegante senza complicarti la vita. Si preparano in pochi minuti, non richiedono grandi abilità in cucina e hanno quel gusto delicato che mette d’accordo tutti. Perfetti per le feste, per un aperitivo improvvisato o per una cena speciale, sono una soluzione pratica e raffinata da tenere sempre pronta.

Vol-au-vent con il salmone affumicato su piatto da portata con decorazioni natalizie sullo sfondo

Ci sono ricette che non hanno bisogno di presentazioni, perché funzionano sempre. I vol-au-vent al salmone e Philadelphia sono proprio così: semplici, veloci, eleganti quanto basta e soprattutto a prova di stress, anche quando arrivano ospiti all’ultimo minuto o quando hai mille cose da fare e poco tempo per cucinare.

Perfetti come antipasto per le feste, ma anche per un aperitivo improvvisato o un pranzo speciale, hanno il grande vantaggio di essere senza cotture complicate e di piacere praticamente a tutti.

Ingredienti

  • 12 vol-au-vent pronti
  • 150 g di salmone affumicato
  • 150 g di Philadelphia (o altro formaggio spalmabile)
  • Pepe nero q.b.
  • Erba cipollina o prezzemolo tritato (facoltativo)
  • Scorza di limone non trattato (facoltativa)

Preparazione

  1. Taglia il salmone a pezzetti piccoli con un coltello, senza ridurlo in crema: deve restare visibile per dare consistenza e colore al ripieno.
  2. Metti il Philadelphia in una ciotola e lavoralo leggermente con una forchetta per renderlo morbido e cremoso.
  3. Aggiungi il salmone al formaggio e mescola delicatamente, cercando di non schiacciare troppo gli ingredienti.
  4. Insaporisci con una macinata di pepe nero e, se ti piace, un pizzico di scorza di limone grattugiata per dare freschezza.
  5. Farcisci i vol-au-vent aiutandoti con un cucchiaino o con una sac-à-poche, distribuendo il ripieno in modo uniforme.
  6. Decora a piacere con erba cipollina o prezzemolo tritato e servi subito, oppure conserva in frigorifero fino al momento di portarli in tavola.
Primo piano su dei Vol-au-vent con il salmone affumicato
Facili, sfiziosi, furbi: Vol-au-vent con il salmone affumicato come antipasto di Natale

Come preparare dei vol-au-vent super sfiziosi

  • Puoi prepararli con qualche ora di anticipo, ma meglio farcirli non troppo presto per evitare che perdano croccantezza.
  • Se vuoi un gusto più deciso, puoi aggiungere qualche cappero tritato o un filo di olio extravergine a crudo.
  • Per una versione ancora più elegante, servi i vol-au-vent su un vassoio con qualche fettina di limone come decorazione.

Se stai organizzando un pranzo o una cena delle feste e cerchi altre idee semplici ma d’effetto, dai un’occhiata alla nostra selezione di antipasti sfiziosi di Natale di PourFemme, dove trovi tante ricette veloci e golose perfette per stupire senza complicarti la vita.

Una di quelle raccolte da tenere sempre a portata di mano, soprattutto nei giorni in cui la cucina deve essere un piacere, non una fatica.

