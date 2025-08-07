Sembra strano, ma è l’ultima tendenza unghie che sta bene a tutte: lo smalto più amato dell’estate 2025

Non gli daresti neanche mezzo spiccio. Eppure è lo smalto più amato dell’estate 2025. Un colore strano, insolito se vogliamo, che prima di questi mesi raramente avresti visto sulle unghie delle donne italiane.

Eppure c’è un posto per lui nelle tendenze unghie di quest’anno. Per giunta anche un posto di particolare importanza. Di quale colore sto parlando? Scopriamolo presto.

Tendenze unghie 2025: il verde menta, lo smalto che sta bene a tutte

Potrebbe sembrarti un colore difficile da portare o addirittura “strano” per le unghie, ma il verde menta è ufficialmente la nuance protagonista dell’estate 2025.

È una tonalità fredda ma luminosa, a metà tra il verde acqua e il pastello ghiaccio. È meno acceso del verde smeraldo ma più originale del classico nude o rosa baby.

La sua forza sta nella versatilità: si adatta a ogni carnagione, dal sottotono freddo a quello caldo, esaltando mani chiare e scure con la stessa eleganza. Inoltre, trasmette subito una sensazione di pulizia, freschezza e stile moderno, perfetta per la stagione calda.

Come abbinare lo smalto super amato (anche) dalle celebs

Dal Met Gala alle passerelle di Parigi, lo smalto verde menta è stato sfoggiato da nomi nomi come Zendaya, Hailey Bieber, Dua Lipa e Chiara Ferragni.

Non mancano poi le nail artist più seguite del momento – come Betina Goldstein o Harriet Westmoreland – che propongono versioni di verde menta monocromatiche, french rivisitati o con micro-design geometrici.

Anche i brand di smalti hanno fiutato il trend: tra le collezioni più vendute di questa estate spiccano “Mint Condition” di Essie, “Cool Mint” di OPI e “Verde Mojito” di Kiko. Tutti già quasi sold out online.

Lo puoi sfoggiare con un look casual da spiaggia oppure con un completo elegante da sera. La manicure verde menta si adatta perfettamente sia allo stile streetwear che al più formale minimal chic.

Per quanto riguarda gli accessori? Io proverei, fossi in te, ad abbinarlo con cinture, borse e gioielli color oro o argento. Vedrai che farai un figurone.

Le migliori tonalità di smalto verde menta, tendenza unghie estate 2025

Non esiste un solo verde menta. I nail artist propongono infatti sfumature leggermente diverse per adattarsi a gusti personali e tonalità di pelle. C’è il menta lattiginoso, ultra soft e quasi bianco, che ricorda l’effetto “latte e menta” ed è perfetto per chi ama le manicure minimal e delicate.

Per chi preferisce tonalità più calde, esiste il verde pistacchio chiaro, più morbido e solare. Chi invece cerca un effetto più moderno può optare per il verde menta chrome, con finiture metalliche o perlate che regalano un look futuristico. Infine, per chi vuole osare pur restando elegante, il verde menta fluo pastello è una scelta visibile ma sofisticata.

Queste micro-variazioni rendono il verde menta un colore sorprendentemente versatile, capace di valorizzare ogni tipo di mano, ogni carnagione e ogni occasione.

Resta un colore strano, insolito? Vero. Ma non lasciarti condizionare: vale la pena dargli una chance! Oltre a questo, prova anche lo smalto pesca tendenze unghie estate. È un altro colore super vivace e versatile.