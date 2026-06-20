Vene varicose e il mare, come bisogna affrontare l’estate

Con l’arrivo del caldo aumentano gonfiore, pesantezza e fastidi alle gambe: chi soffre di vene varicose può comunque godersi il mare e l’estate adottando alcune semplici precauzioni che aiutano la circolazione e riducono i sintomi. Le alte temperature rappresentano una delle principali sfide per chi convive con le vene varicose. Durante i mesi estivi, infatti, il calore favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e rende più difficile il ritorno del sangue verso il cuore. Questo fenomeno può tradursi in gambe gonfie, senso di pesantezza, crampi e maggiore evidenza delle varici, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Non significa però dover rinunciare alle vacanze o alle giornate in spiaggia. Al contrario, il mare può diventare un prezioso alleato se affrontato …

Con l’arrivo del caldo aumentano gonfiore, pesantezza e fastidi alle gambe: chi soffre di vene varicose può comunque godersi il mare e l’estate adottando alcune semplici precauzioni che aiutano la circolazione e riducono i sintomi.

Le alte temperature rappresentano una delle principali sfide per chi convive con le vene varicose. Durante i mesi estivi, infatti, il calore favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e rende più difficile il ritorno del sangue verso il cuore. Questo fenomeno può tradursi in gambe gonfie, senso di pesantezza, crampi e maggiore evidenza delle varici, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Non significa però dover rinunciare alle vacanze o alle giornate in spiaggia. Al contrario, il mare può diventare un prezioso alleato se affrontato nel modo corretto. Alcune abitudini quotidiane permettono infatti di proteggere il sistema venoso e di limitare gli effetti del caldo. Tra queste spiccano la corretta idratazione, il movimento e la capacità di evitare tutte quelle situazioni che favoriscono il ristagno del sangue nelle gambe.

Perché il caldo mette sotto pressione la circolazione

Il motivo per cui l’estate può aggravare i disturbi venosi è legato alla naturale risposta dell’organismo alle alte temperature. Quando il termometro sale, i vasi sanguigni tendono a dilatarsi per favorire la dispersione del calore corporeo. Questa vasodilatazione rende più lento il ritorno venoso e aumenta la sensazione di affaticamento degli arti inferiori. Le persone che già soffrono di insufficienza venosa possono quindi percepire un peggioramento dei sintomi rispetto alle altre stagioni.

Particolare attenzione va riservata all’esposizione diretta al sole. Restare per molte ore sotto i raggi solari nelle fasce più calde della giornata può accentuare la dilatazione delle vene e favorire gonfiore e dolore. Per questo motivo è consigliabile cercare zone ombreggiate, evitare lunghe esposizioni tra la tarda mattinata e il pomeriggio e limitare anche altre fonti di calore come saune, bagni molto caldi e lampade abbronzanti. Un aiuto concreto può arrivare dall’acqua marina: camminare con le gambe immerse fino al bacino sfrutta la pressione naturale dell’acqua e favorisce il drenaggio venoso, regalando una piacevole sensazione di leggerezza.

Gli errori più comuni e i gesti che aiutano davvero

Uno degli errori più frequenti consiste nel trascorrere molte ore immobili sul lettino o seduti senza muoversi. La sedentarietà favorisce infatti il ristagno del sangue nelle vene delle gambe. Al contrario, camminare regolarmente, nuotare o praticare attività fisica leggera contribuisce ad attivare la pompa muscolare del polpaccio, fondamentale per spingere il sangue verso l’alto. Anche semplici passeggiate sul bagnasciuga possono rappresentare un valido supporto per la circolazione durante le vacanze estive.

Accanto al movimento, assumono grande importanza l’idratazione e l’alimentazione. Bere acqua con regolarità aiuta a contrastare gli effetti della disidratazione e sostiene una migliore circolazione sanguigna. Una dieta ricca di frutta, verdura, fibre e alimenti contenenti antiossidanti può contribuire al benessere del sistema venoso. Per alleviare i fastidi possono risultare utili anche docce fresche, spugnature con acqua fredda e momenti di riposo con le gambe leggermente sollevate. In alcuni casi, e sempre su indicazione medica, possono essere consigliate calze elastiche contenitive o altri trattamenti specifici. Quando dolore, gonfiore o altri sintomi diventano persistenti, è opportuno rivolgersi a uno specialista per una valutazione approfondita e per individuare la strategia più adatta alla propria situazione.