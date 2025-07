Tutte vogliono questo velo nel 2025, ma poche sanno come si chiama: la tendenza segreta degli abiti da sposa è un omaggio a Shakespeare

Poche sanno come si chiama, ma tutte lo vogliono. È il velo da sposa che sta spopolando nel 2025 e il suo nome deriva da uno dei più iconici personaggi shakespeariani.

Ophelia? Lady Macbeth? No. Giulietta, la protagonista femminile di Romeo e Giulietta, la tragedia più celebre del drammaturgo inglese William Shakespeare, scritta tra il 1594 e il 1596. Ambientata a Verona, la storia racconta l’amore impossibile tra due adolescenti appartenenti a famiglie rivali.

Giulietta incarna l’ideale dell’amore puro, appassionato e disperato. Il suo personaggio è diventato nel tempo simbolo universale di romanticismo. Non stupisce, quindi, che proprio lei abbia ispirato una delle tendenze bridal più in voga dell’anno.

Ma attenzione, non è un’invenzione dell’ultimo periodo. Ebbene sì: esisteva già, solo che nel 2025 e in particolare quest’estate è tornato tra le tendenze più in.

Cos’è il velo alla Giulietta, tendenze abiti da sposa 2025

Il velo alla Giulietta (in inglese “Juliet cap veil”) è un accessorio che fonde romanticismo vintage e allure teatrale. Si tratta di un velo che parte da una cuffietta morbida o da una fascetta che aderisce delicatamente alla testa, spesso decorata con perline, pizzi, fiori o ricami.

Da lì, il tulle (o un altro tessuto leggero e impalpabile) scende sulle spalle e sulla schiena in modo fluido e regale. A differenza dei veli tradizionali fissati con pettinini o cerchietti, quello alla Giulietta abbraccia la testa in modo più morbido, quasi “incorniciando” il volto con grazia rinascimentale.

È una scelta dal sapore vintage, resa celebre anche da star hollywoodiane come Grace Kelly e Audrey Hepburn, e ora riportata in auge da nuovi stilisti bridal e da collezioni haute couture 2025 che strizzano l’occhio al passato con un tocco contemporaneo.

Tutte le spose lo vogliono

Il velo alla Giulietta ha tutti gli elementi che le spose moderne cercano oggi: è sofisticato ma non troppo appariscente, ha una personalità forte ma resta romantico e femminile. Inoltre, si abbina perfettamente sia ad abiti in stile boho e retrò, sia a creazioni minimali in seta liscia o crepe.

Anche se non viene sempre chiamato con il suo nome originale, il velo alla Giulietta è già apparso sulle passerelle bridal più importanti: da Elie Saab a Simone Rocha, da Vera Wang a marchi emergenti italiani che reinterpretano lo stile con dettagli moderni.

E nel 2025, a quanto pare, tutte vogliono sentirsi Giulietta. Sperando, ovviamente, in un finale più felice per la propria storia d’amore.

