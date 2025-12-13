Uova: come leggere il codice e riconoscere le migliori

Impara come leggere il codice delle uova e scegliere le migliori: guida semplice, chiara e pratica per una spesa più sicura e consapevole.

Scopri come leggere il codice delle uova e scegliere sempre quelle migliori e più sicure: da oggi in poi così saprai cosa stai mangiando davvero!

Capire davvero il codice stampato sulle uova sembra una di quelle cose noiose che rimandi sempre a alla prossima volta, vero? Ti capisco, perché tra numeri, lettere e sigle straniere, viene voglia di metterle nel carrello e basta: eppure fidati, conoscere quel codice fa la differenza! Devi sapere che quel codice ti dice come sono state allevate le galline, dove, da quale azienda arrivano e se stai davvero portando a casa un prodotto di qualità. E credimi che, una volta che ci prendi la mano, diventa facilissimo: lo guardi e in 2 secondi sai tutto.

Il bello è che non stiamo parlando di una cosa da esperti, ma di una di quelle dritte che migliorano la spesa di tutti i giorni. Il codice non è messo lì per bellezza, ma è come un passaporto completo, pensato proprio per tutelarti. Ti garantisco che già quando scoprirai cosa indica il primo numero, quello più importante, opterai poi per una scelta consapevole, così da sapere con certezza ciò che metti a tavola e perché alcune uova sono nettamente migliori di altre.

Come si legge il codice delle uova

1) Il codice che trovi stampato sul guscio è sempre composto da 3 parti: 1 numero, 2 lettere e una serie di cifre. Sembra complicato, ma seguimi un attimo e ti garantisco che una volta che lo capisci, ti verrà naturale decifrarlo al volo.

Il primo numero: la cosa più importante di tutte: è il famoso 0-1-2-3 e no, non è un ordine di qualità casuale, ma indica il tipo di allevamento:

0 = biologico

È il top in assoluto. Significa che le galline vivono all’aperto, hanno spazio, mangiano mangimi bio e crescono senza trattamenti non consentiti. Se vuoi uova di qualità superiore, parti da qui e fidati, cambia tutto.

È il top in assoluto. Significa che le galline vivono all’aperto, hanno spazio, mangiano mangimi bio e crescono senza trattamenti non consentiti. Se vuoi uova di qualità superiore, parti da qui e fidati, cambia tutto. 1 = all’apert o

Le galline escono, si muovono e razzolano. Ottima via di mezzo tra qualità ed economicità.

Le galline escono, si muovono e razzolano. Ottima via di mezzo tra qualità ed economicità. 2 = a terra

Le galline stanno al coperto, ma almeno non sono in gabbia. È la scelta accettabile quando vuoi un compromesso.

Le galline stanno al coperto, ma almeno non sono in gabbia. È la scelta accettabile quando vuoi un compromesso. 3 = in gabbia

È il livello più basso. Sono le uova più economiche e di solito, quelle che scegli quando guardi solo al prezzo.

È il livello più basso. Sono le uova più economiche e di solito, quelle che scegli quando guardi solo al prezzo. 2) Le 2 lettere: il Paese di origine

Di solito vedi IT, ma se incontri ES, DE, FR… significa che quell’uovo arriva da un altro Paese europeo. Non è un male in assoluto, ma se vuoi filiera corta, la sigla è il tuo alleato.

Di solito vedi IT, ma se incontri ES, DE, FR… significa che quell’uovo arriva da un altro Paese europeo. Non è un male in assoluto, ma se vuoi filiera corta, la sigla è il tuo alleato. 3) Le ultime cifre: dove è stato prodotto

Qui trovi provincia, comune e identificativo dell’azienda. Non serve ricordarli a memoria, ma ti dà un’idea precisa della tracciabilità e credimi: quando un prodotto mostra tutto senza nascondere nulla, è sempre un buon segno.

Una dritta in più

Se hai dubbi, controlla anche la data di scadenza e la categoria: A che significa uova fresche, Extra invece: indica freschissima entro 9 giorni dalla deposizione: sarà pure una piccola parola, ma che dice tantissimo.

Insomma, saper leggere il codice delle uova cambia davvero il modo in cui fai la spesa: una volta che sai cosa guardare, scegliere le migliori diventa naturale. Parliamo non solo di sicurezza e qualità, ma anche di un gusto superiore e tutto grazie sempre a quel numeretto stampato sul guscio. Prova la prossima volta che sei al supermercato e vedrai che non torni più indietro!