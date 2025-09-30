Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi | Flavio lascia il programma

Come ogni anno, Uomini e Donne continua a regalare una lunga serie di colpi di scena ai suoi fan. Le cose, però, non sono cominciate nel migliore dei modi per Gemma, che già versa lacrime per Mario: a quanto pare, infatti, la loro frequentazione è destinata a finire.

In questo frangente, l’attenzione dei media si è concentrata anche su Flavio Ubirti. La conoscenza con le nuove corteggiatrici non è andata nel migliore dei modi, motivo per cui i rumor si concentrano su di lui e parlano di un possibile addio alle scene.

Uomini e Donne, anticipazioni: Flavio lascia lo show

Il percorso di Flavio si è rivelato intenso fin dal suo ingresso nel programma: le conoscenze con le corteggiatrici sono state inaspettate e, a quanto pare, non sono mancate tensioni.

In particolare, Flavio ha deciso di approfondire la conoscenza con una corteggiatrice che aveva subito catturato il suo interesse, regalandole momenti che hanno fatto discutere durante la messa in onda. Ecco perché i nuovi rumor parlano di un possibile addio del giovane al programma, in modo inaspettato e soprattutto in solitaria.

Tronista fuori controllo a Uomini e Donne

Nello studio, infatti, verranno discusse le immagini dell’esterna tra Flavio e Martina, durante la quale entrambi parleranno delle loro impressioni su come sia andato questo primo appuntamento.

Tra i due si è percepita fin da subito una certa magia, lasciando senza parole il pubblico, anche se l’imbarazzo è stato comunque evidente nel tempo trascorso insieme. Non a caso, proprio Flavio, nell’intervista rilasciata dopo la puntata, ha dichiarato: “La prima esterna è andata bene. Mi ero creato delle aspettative, cosa che non si dovrebbe fare, ma in questo caso sono state rispettate. C’è stato anche quel qualcosa in più… Quei momenti di imbarazzo che ci sono stati erano imbarazzi positivi, anche nei silenzi, perché nel silenzio si possono dire tante cose”.