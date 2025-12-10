Unghie nude con glitter, tendenza unghie favolosa: come farle in casa e abbinarle

Negli ultimi anni, la manicure ha smesso di essere solo una questione di colore e ha iniziato a diventare una vera e propria forma di espressione personale. Tra le tendenze più amate del momento, le unghie nude con glitter conquistano sempre più estimatrici grazie alla loro eleganza discreta e alla capacità di adattarsi a qualsiasi look.
Questa combinazione unisce la delicatezza del nude, un colore neutro e raffinato, alla luminosità dei glitter, creando un effetto sofisticato ma allo stesso tempo festivo.
Unghie nude con glitter, tutto sull’ultima tendenza
Il nude è una scelta evergreen per chi cerca un aspetto curato e naturale: le tonalità spaziano dal rosa cipria al beige chiaro, passando per il latte e il crema, e hanno il pregio di allungare visivamente le dita, rendendo la mano più armoniosa.
L’aggiunta dei glitter, poi, trasforma questa semplicità in qualcosa di speciale, perfetto sia per la vita quotidiana che per eventi più glamour. A seconda dell’occasione, si possono scegliere glitter sottili e delicati per un effetto leggero, oppure più marcati e iridescenti per catturare l’attenzione.
@amandaevamarie_nails
sprkle sprkle this season 😉 #sparkle #torontonails #christmasnails #holidaynails #nudenail #CapCut
Una delle caratteristiche più interessanti delle unghie nude con glitter è la loro versatilità. Possono essere realizzate con smalto classico, gel o semipermanente, e si prestano a diverse tecniche decorative. Ad esempio, si possono applicare solo sulle punte delle unghie per un effetto french moderno e luminoso, oppure su tutta la superficie per un risultato più scenografico.
Un’altra opzione molto in voga è il glitter sfumato, che crea un passaggio graduale dal nude naturale alla brillantezza dei glitter, dando profondità e movimento all’unghia.
Come farle in casa
Questa tendenza è ideale anche per chi ama i dettagli minimal ma non vuole rinunciare a un tocco di originalità. I glitter non devono necessariamente essere multicolore o eccessivamente vistosi: le versioni monocromatiche, in oro, argento o rosa perlato, mantengono l’eleganza del nude pur aggiungendo luce e texture.
Per chi desidera un effetto ancora più creativo, è possibile combinare glitter e micro-paillettes in design geometrici o lineari, giocando con l’asimmetria e le trasparenze. Le unghie nude con glitter non sono solo una scelta estetica, ma anche funzionale.
@andrea.macou
1. Apply two coats of nude Rubber Base. Between coats, cure for 60 seconds under an LED lamp. 2. Paint the tips with glitter gel polish. DO NOT cure. 3. Use a fan Brush to gently spread the glitter, creating an ombré effect. Cure for 60 seconds under the lamp. 4. Apply Ultra Glossy Gel Top Coat. Cure for 60 seconds under the lamp. 5. For the finishing touch, apply Cuticle Oil. This is the Strawberry one by @Lookyboutique 🍓 All the products here can be purchased from the drugstore (Jean Coutu)! #holidaynails #diynails #nudenails #cleangirlnails #montrealnails #nailtutorial #easynailart #diynailart #glitternails #almondnails #montrealnailartist
Il nude, infatti, tende a mascherare piccoli difetti e ricrescite, mentre i glitter aggiungono dimensione e luminosità, distogliendo l’attenzione da eventuali imperfezioni. Questo le rende perfette per chi desidera una manicure curata e duratura senza apparire eccessivamente artificiale. Inoltre, la combinazione si adatta a qualsiasi outfit: dai look da ufficio più sobri agli abiti da sera più elaborati, passando per outfit casual e street style.