Unghie fragili che si spezzano subito, rinforzarle è più facile di quanto pensi

Se le unghie sono fragili e si spezzano subito, puoi rinforzarle è più facile di quanto pensi, basta davvero poco.

Avere delle mani ben curate è sinonimo di igiene, ordine ed eleganza, ma potrebbe accadere che le unghie siano fragili e si spezzano facilmente anche al minimo urto. I motivi possono essere diversi, ma con dei rimedi naturali ed efficaci possiamo rinforzarle una volta e per tutte. Non resta che scoprirlo.

Unghie fragili? Cosa fare per evitare che accada? I migliori rimedi naturali

Tutte le donne desiderano sfoggiare delle unghie belle, sane, forti, ma ahimè potrebbe accadere che si spezzano facilmente, i motivi potrebbero essere diversi. È importante prendersi cura delle proprie unghie, ma è altrettanto importante capire le cause che portano alla fragilità.

Scoperte le cause vediamo cosa fare in caso di unghie fragili, quali possono essere i migliori rimedi naturali ed efficaci. Iniziamo con un classico rimedio della nonna acqua e limone, si sa che questo agrume apportare tantissimi benefici all’organismo, rende le unghie più forti e meno soggette alla rottura. Mettere il succo di limone in una bacinella e aggiungere dell’acqua, immergiamo le unghie e andiamo a massaggiarle delicatamente.

In alternativa possiamo usare l’olio extravergine di oliva che rende le unghie forti e resistenti soprattutto agli attacchi esterni. Mettere qualche goccia di olio direttamente sulle unghie, poi andiamo a massaggiare delicatamente eseguendo dei movimenti circolari. Per una azione sicura e mirata si consiglia di lasciare agire per qualche minuto, solo così l’olio penetrerà in profondità.

Di sicuro abbiamo in casa l’olio di Tea tree, un olio essenziale è un vero portento, noto per le sue proprietà antisettiche, antibatteriche, antifungine e antivirali, motivo per cui viene usato per la cura della pelle, ma anche della casa. Applicare poco olio di tea tree oil direttamente sulle unghie due volte in un giorno, così da renderle subito più forti.

Infine si può provare con l’olio di mandorle dolci, un alleato per le unghie fragili e deboli che hanno un azione emolliente, addolcente. Si consiglia di bagnare le unghie con l’olio, procedere con massaggi delicati. Per azione mirata si consiglia di applicare l’olio ogni sera prima di andare a letto. Dopo pochi giorni noterai la differenza.

Cosa non si dovrebbe mai fare!

Se non vogliamo ritrovarci con unghie deboli e che si sfaldano facilmente ecco come procedere. Innanzitutto se le unghie sono spesso fragili e tendono a spezzarsi di frequente anche al minino urto è necessario parlarne con un medico, così da capirne la causa. Non si consiglia inoltre di applicare smalti, gel semi permanenti, uso di solventi fino a quando non si capisce la natura della fragilità delle unghie. Sarebbe necessario utilizzare sempre i guanti protettivi quando si usano prodotti detergenti per la casa e ricordarsi si applicare una crema idratante dopo ogni lavaggio delle mani.

Lo sfaldamento delle unghie si può evitare anche con semplici gesti quotidiani come evitare di mangiucchiare le unghie, di applicare smalti o solventi di scarsa qualità, basta poco.