Un Professore 3, quinta e sesta puntata: Dante alle strette tra responsabilità e desideri proibiti nella nuova puntata

Un Professore 3 va in onda con due nuovi appuntamenti, nella serata di giovedì 4 dicembre. Proseguono le vicissitudini al liceo Da Vinci, con altri due episodi che saranno molto introspettivi per alcuni dei protagonisti principali. La serie televisiva di Rai 1 e Rai Fiction mostrerà i lati sia belli che meno lieti dell’essere liceale.

Episodio 5 — “María Zambrano: la meraviglia”

L’arrivo di Thomas alla scuola segna l’inizio di una fase turbolenta: l’inserimento va male, al lavoro perde il posto e tutto questo pesa sulla sua autostima e sulle sue relazioni. Il rapporto con Simone, che sembrava promettente, vacilla: Simone rifiuta con orgoglio e dolore l’aiuto economico che Thomas gli offre, sentendosi ferito e umiliato — e fra i due si apre un profondo distacco.

Un Professore 3, le anticipazioni del 4 dicembre

Nella vita di altri personaggi emergono nuove tensioni e legami inaspettati: fra Anita e Leone sembra nascere qualcosa. Questo nuovo avvicinamento non lascia indifferente il prof Dante Balestra (interpretato da Alessandro Gassmann), che comincia a guardare la situazione con un misto di curiosità e turbamento. Nel frattempo, la giovane Viola viene invitata da Zeno a una serata romantica nella sua fattoria per osservare le stelle — ma i suoi pensieri sono altrove, distratti da dubbi e preoccupazioni che non le danno pace.

Parallelamente, un dramma più cupo investe un’altra studentessa: Alba viene minacciata e aggredita da due malviventi con cui aveva contratto un debito legato alla droga. Questo episodio violento scuote profondamente Dante, che si sente in colpa per quanto accaduto — un passato che torna a galla, con tutte le sue ombre.

L’episodio 5 è un crescendo di tensioni, fratture e nuove alleanze in bilico. Thomas cade, Simone si allontana, Alba soffre, qualcuno si avvicina e Dante è sempre più diviso tra la sua vocazione di insegnante e il peso delle responsabilità personali.

Episodio 6 — “Giacomo Leopardi e le illusioni”

La situazione per Thomas precipita ulteriormente: il ragazzo prende “una brutta china” e sia Simone che Dante capiscono che sta pericolosamente scivolando — e decidono di intervenire, cercando di capire in quali guai si stia cacciando. Intanto, Alba subisce di nuovo minacce: la sua vulnerabilità mette in moto le paure di Dante, che questa volta decide di non rimanere a guardare e di intervenire per proteggerla.

Non mancano i conflitti: i genitori di Zeno sono contrari a mandarlo in gita, e il tentativo di Dante di convincerli scatena un nuovo scontro con la dirigente, Irene Alessi — personaggio dalle idee forti e ferme. L’opposizione di Irene genera tensioni anche nella scuola, ma allo stesso tempo l’attrazione fra lei e Dante diventa evidente e inarrestabile.

Tra crisi e fragilità in Un Professore 3, altri giovani guardano avanti. Zeno è sempre più preso da Viola, e l’amicizia tra Laura e Luna sembra trasformarsi in qualcosa di più profondo. Nel frattempo, Manuel, il cui ritorno è stato al centro di speculazioni, è approdato a Tokyo per raggiungere suo padre, mantenendo un filo di comunicazione con Simone: I due restano in contatto, scambiandosi consigli e confidandosi sulle rispettive vite.