Triangolini di frolla ripieni di marmellata | hai chiuso con le colazioni noiose

I triangolini di frolla ripieni di marmellata sono dolcetti semplici ma irresistibili, realizzati con una pasta frolla morbida e un cuore generoso di confettura. La forma triangolare li rende originali e diversi dai classici biscotti farciti, mentre il contrasto tra la friabilità dell'esterno e il ripieno cremoso conquista al primo morso. Preparare in casa i triangolini di frolla ripieni di marmellata significa scegliere la confettura preferita – albicocca, fragola, frutti di bosco – e racchiuderla in un guscio profumato al burro. Perfetti da gustare con una tazza di tè o da inserire in un vassoio di biscotti assortiti, sono

I triangolini di frolla ripieni di marmellata sono dolcetti semplici ma irresistibili, realizzati con una pasta frolla morbida e un cuore generoso di confettura. La forma triangolare li rende originali e diversi dai classici biscotti farciti, mentre il contrasto tra la friabilità dell’esterno e il ripieno cremoso conquista al primo morso.

Preparare in casa i triangolini di frolla ripieni di marmellata significa scegliere la confettura preferita – albicocca, fragola, frutti di bosco – e racchiuderla in un guscio profumato al burro. Perfetti da gustare con una tazza di tè o da inserire in un vassoio di biscotti assortiti, sono facili da realizzare e sempre apprezzati.

Ingredienti della ricetta

  • 300 g di farina 00
  • 150 g di burro morbido
  • 120 g di zucchero
  • 1 uovo medio
  • 1 cucchiaino di lievito per dolci
  • Scorza grattugiata di limone q.b.
  • 1 pizzico di sale
  • 200 g di marmellata a scelta
  • Zucchero a velo q.b. per decorare

Procedimento passo passo della ricetta

  • In una ciotola lavorare il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia.
  • Aggiungere l’uovo, la scorza di limone e un pizzico di sale, mescolando bene.
  • Unire la farina setacciata con il lievito e impastare fino a ottenere un panetto omogeneo.
  • Avvolgere l’impasto nella pellicola e farlo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.
  • Stendere la frolla su un piano infarinato a uno spessore di circa 3-4 mm.
  • Ritagliare dei quadrati regolari e distribuire al centro un cucchiaino di marmellata.
  • Piegare ogni quadrato a triangolo sigillando bene i bordi con le dita o una forchetta.
  • Disporre i biscotti su una teglia rivestita di carta forno.
  • Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-18 minuti, finché risultano leggermente dorati.
  • Lasciare raffreddare completamente e spolverare con zucchero a velo prima di servire.

I triangolini di frolla ripieni di marmellata sono pronti: fragranti, profumati e con un cuore dolce che rende ogni morso una piccola coccola. Un biscotto semplice ma sempre vincente, perfetto per ogni momento della giornata.

