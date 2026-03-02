Triangolini di frolla ripieni di marmellata | hai chiuso con le colazioni noiose

Friabili fuori, morbidi e fruttati dentro: i triangolini di frolla ripieni di marmellata sono i biscotti perfetti per colazione e merenda. I triangolini di frolla ripieni di marmellata sono dolcetti semplici ma irresistibili, realizzati con una pasta frolla morbida e un cuore generoso di confettura. La forma triangolare li rende originali e diversi dai classici biscotti farciti, mentre il contrasto tra la friabilità dell’esterno e il ripieno cremoso conquista al primo morso. Preparare in casa i triangolini di frolla ripieni di marmellata significa scegliere la confettura preferita – albicocca, fragola, frutti di bosco – e racchiuderla in un guscio profumato al burro. Perfetti da gustare con una tazza di tè o da inserire in un vassoio di biscotti assortiti, sono …

Ingredienti della ricetta

300 g di farina 00

150 g di burro morbido

120 g di zucchero

1 uovo medio

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza grattugiata di limone q.b.

1 pizzico di sale

200 g di marmellata a scelta

Zucchero a velo q.b. per decorare

Procedimento passo passo della ricetta

In una ciotola lavorare il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia.

Aggiungere l’uovo, la scorza di limone e un pizzico di sale, mescolando bene.

Unire la farina setacciata con il lievito e impastare fino a ottenere un panetto omogeneo.

Avvolgere l’impasto nella pellicola e farlo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Stendere la frolla su un piano infarinato a uno spessore di circa 3-4 mm.

Ritagliare dei quadrati regolari e distribuire al centro un cucchiaino di marmellata.

Piegare ogni quadrato a triangolo sigillando bene i bordi con le dita o una forchetta.

Disporre i biscotti su una teglia rivestita di carta forno.

Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-18 minuti, finché risultano leggermente dorati.

Lasciare raffreddare completamente e spolverare con zucchero a velo prima di servire.

I triangolini di frolla ripieni di marmellata sono pronti: fragranti, profumati e con un cuore dolce che rende ogni morso una piccola coccola. Un biscotto semplice ma sempre vincente, perfetto per ogni momento della giornata.