Torta della nonna senza latte | la versione ancora più leggera

La torta della nonna senza latte è un dolce fragrante e cremoso che conserva tutto il gusto della tradizione, ma con una versione più leggera e adatta anche a chi non consuma latticini.

La torta della nonna senza latte è una variante semplice e molto apprezzata di uno dei dolci più amati della pasticceria italiana. Tradizionalmente preparata con pasta frolla, crema e pinoli, questa versione mantiene la stessa struttura golosa ma utilizza ingredienti alternativi per ottenere un risultato altrettanto gustoso. Il risultato è una torta fragrante all’esterno e morbida all’interno, perfetta da servire a fine pasto oppure per una merenda fatta in casa.

Questa ricetta dimostra che è possibile realizzare una torta della nonna cremosa anche senza latte. La crema può essere preparata con bevande vegetali oppure con acqua aromatizzata alla vaniglia, ottenendo comunque una consistenza vellutata. Il contrasto tra la frolla dorata, la crema delicata e la superficie ricoperta di pinoli rende questo dolce irresistibile e ideale per chi cerca una versione più leggera ma fedele al sapore della tradizione.

ingredienti della ricetta

300 g di farina 00

120 g di zucchero

100 ml di olio di semi

2 uova

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza grattugiata di limone

400 ml di bevanda vegetale (soia, mandorla o riso)

80 g di zucchero per la crema

40 g di amido di mais

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

40 g di pinoli

Zucchero a velo per decorare

procedimento passo passo della ricetta

In una ciotola rompere le uova e mescolarle con lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungere l’olio di semi e la scorza di limone grattugiata continuando a mescolare.

Unire la farina setacciata insieme al lievito per dolci e lavorare fino ad ottenere un impasto morbido.

Formare un panetto di pasta frolla e lasciarlo riposare per circa 20 minuti.

Nel frattempo preparare la crema versando in un pentolino la bevanda vegetale.

Aggiungere lo zucchero, l’amido di mais e la vaniglia mescolando con una frusta.

Portare sul fuoco e cuocere a fiamma media continuando a mescolare fino a quando la crema si addensa.

Lasciare raffreddare la crema mescolando di tanto in tanto.

Dividere la pasta frolla in due parti.

Stendere la prima parte e rivestire uno stampo da torta precedentemente oliato o rivestito con carta forno.

Versare la crema all’interno e distribuirla in modo uniforme.

Coprire con il resto della pasta frolla stesa formando il coperchio della torta.

Distribuire i pinoli sulla superficie premendoli leggermente.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 35-40 minuti fino a doratura.

Lasciare raffreddare completamente la torta prima di sformarla.

Completare con una spolverata di zucchero a velo prima di servire.

La torta della nonna senza latte è un dolce che conquista grazie alla sua frolla fragrante e al ripieno cremoso e delicato. Perfetta per chi non consuma latticini o semplicemente desidera un dessert più leggero, mantiene tutto il fascino della ricetta tradizionale. Servita a fine pasto o durante una pausa dolce della giornata, è una torta semplice ma sempre capace di regalare un momento di autentica golosità.