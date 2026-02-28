Torta caprese come la fanno a Napoli, non ti confondere con le altre tortine

Intensa, umida e profumata di mandorle e cioccolato: la torta caprese è il dolce simbolo dell’isola di Capri, semplice ma straordinario. La torta caprese è una specialità campana conosciuta in tutto il mondo per la sua consistenza compatta ma incredibilmente morbida al cuore. Nata come dolce senza farina, si prepara con mandorle tritate finemente, cioccolato fondente, burro, zucchero e uova. Il risultato è una torta naturalmente priva di glutine, ricca e avvolgente. Il segreto della torta caprese originale sta nell’equilibrio tra la dolcezza delle mandorle e l’intensità del cioccolato fondente. Dopo la cottura si forma una leggera crosticina in superficie, mentre l’interno resta umido e scioglievole. Servita con una spolverata di zucchero a velo, è perfetta come dessert elegante o …

Intensa, umida e profumata di mandorle e cioccolato: la torta caprese è il dolce simbolo dell’isola di Capri, semplice ma straordinario.

La torta caprese è una specialità campana conosciuta in tutto il mondo per la sua consistenza compatta ma incredibilmente morbida al cuore. Nata come dolce senza farina, si prepara con mandorle tritate finemente, cioccolato fondente, burro, zucchero e uova. Il risultato è una torta naturalmente priva di glutine, ricca e avvolgente.

Il segreto della torta caprese originale sta nell’equilibrio tra la dolcezza delle mandorle e l’intensità del cioccolato fondente. Dopo la cottura si forma una leggera crosticina in superficie, mentre l’interno resta umido e scioglievole. Servita con una spolverata di zucchero a velo, è perfetta come dessert elegante o per una merenda speciale.

Ingredienti della ricetta

200 g di mandorle pelate

200 g di cioccolato fondente

150 g di burro morbido

150 g di zucchero

4 uova medie

1 pizzico di sale

Zucchero a velo q.b. per decorare

Procedimento passo passo della ricetta

Tritare finemente le mandorle fino a ottenere una farina non troppo grossolana.

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde e lasciarlo intiepidire.

Lavorare il burro morbido con metà dello zucchero fino a ottenere una crema.

Separare i tuorli dagli albumi.

Unire i tuorli al composto di burro e zucchero, poi aggiungere il cioccolato fuso.

Incorporare le mandorle tritate mescolando con cura.

Montare gli albumi a neve con il restante zucchero e un pizzico di sale.

Incorporare delicatamente gli albumi al composto con movimenti dal basso verso l’alto.

Versare l’impasto in una tortiera rivestita di carta forno.

Cuocere in forno preriscaldato a 170-180°C per circa 40-45 minuti.

Lasciare raffreddare completamente prima di sformare e spolverare con zucchero a velo.

La torta caprese è pronta: profumata, compatta e dal cuore morbido. Un dolce iconico che unisce semplicità e intensità, perfetto per chi ama il connubio irresistibile tra mandorle e cioccolato.