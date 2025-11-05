Terribile lutto per il Principe William: morto tra atroci sofferenze

Gli ultimi anni sono stati carichi di emozioni per il principe William, che ha dovuto adattarsi al suo nuovo ruolo di Principe del Galles. Un passaggio di testimone importante, ereditato dal padre Carlo, e vissuto al fianco di Kate Middleton, che a sua volta è diventata la nuova “erede” simbolica della compianta Lady Diana. L’ultima donna a portare quel titolo, infatti, era stata proprio la madre di William, fino al giorno della sua tragica scomparsa.

In questo frangente, proprio quando William e Kate sembravano pronti ad abbracciare con slancio la loro nuova vita da membri di spicco della famiglia reale, tutto è stato messo in pausa a causa della grave malattia che ha colpito la principessa del Galles. Kate ha scelto il silenzio e il ritiro temporaneo dalla scena pubblica per dedicarsi alle cure, affrontando un periodo complesso e doloroso.

Nonostante tutto, la coppia sembrava aver superato quel momento con forza e determinazione. Oggi i due coniugi prediligono uno stile di vita più riservato e a misura di famiglia, come dimostra anche il trasferimento deciso per allontanarsi per un periodo dalla frenesia di Kensington Palace.

Ma nelle ultime ore, a scuotere l’equilibrio raggiunto da William è arrivata una notizia devastante: un lutto improvviso ha colpito profondamente il futuro erede al trono.

Principe William sotto shock: terribile lutto, Buckingham Palace in silenzio

Come anticipato, nel mirino dell’attenzione mediatica torna ancora una volta la famiglia reale inglese, stavolta per un fatto tragico e inaspettato che ha colpito da vicino il principe William.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno: William ha dovuto dire addio a uno dei suoi amici più stretti, scomparso all’improvviso.

“Precipitato nel nulla…”

Le cronache inglesi parlano della morte di Ben Duncan, 45 anni, ex compagno di università del principe William e di Kate Middleton a St. Andrews. Duncan era noto al grande pubblico britannico per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi come Grande Fratello, Come Dine With Me e Celebrity Coach Trip.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Duncan sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto nella notte presso il Trafalgar St. James Hotel, nel cuore di West End, a Londra. L’uomo sarebbe precipitato dal tetto dell’edificio, facendo un volo di sette piani che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È deceduto sul colpo. Attualmente, la polizia sta indagando sull’accaduto, ma le prime indiscrezioni sembrano escludere l’intervento di terze persone. Si tratterebbe dunque di una caduta accidentale, anche se le autorità continuano a raccogliere testimonianze e verificare i fatti.

Una perdita che ha profondamente scosso William, ancora una volta costretto a confrontarsi con il dolore dell’assenza.