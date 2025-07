Tendenze estate 2025: 3 da provare (e 3 che sono un pugno in un occhio)

Sai, ci sono stata anche io nel baratro delle tendenze. A volte mi facevo piacere degli outfit obiettivamente orrendi perché di moda, ma poi è arrivato il momento di togliersi il proverbiale prosciutto dagli occhi.

Come si suol dire, non è tutto oro quel che luccica e, spesso, bisogna saper distinguere tra le tendenze moda 2025 di valore e quelle obiettivamente brutte. Lo ammetto, tra quelle del 2025 ce ne sono alcune davvero interessanti, ma altri sono un vero pugno in un occhio. Cerchiamo dunque di approfondire questo discorso.

3 tendenze dell’estate 2025 da provare assolutamente

Tra le tendenze più convincenti di questa stagione, il ritorno del bianco totale occupa un posto d’onore. Non si tratta più di look rigidi o formali, ma di un’estetica rilassata fatta di abiti in lino, camicie over, pantaloni ampi e denim slavati.

Un altro elemento chiave è il ritorno delle borse artigianali, in corda, rafia e rete. Ma attenzione: non sono più solo borse da spiaggia. Oggi questi accessori si reinventano con inserti in pelle, forme inaspettate e chiusure metalliche.

Il colore che più rappresenta questa stagione è un verde insolito, una via di mezzo tra il lime e il pistacchio, ma con un sottotono polveroso. È una tonalità sofisticata e più versatile di quanto sembri.

Perfetta per capi statement come blazer estivi, gonne in satin o sandali con accenti metallici. Dona particolarmente a chi ha un sottotono caldo, ma in versione accessorio può valorizzare quasi tutti i look estivi.

Non mancano le rivisitazioni delle spalle scoperte, un classico della stagione calda. Ma invece dei soliti tagli off-shoulder, quest’anno dominano tagli asimmetrici, monospalla e giochi di bretelle architettoniche. A me piacciono molto e sono una delle tendenze che preferisco.

In generale, ritengo che queste tre siano davvero belle e chic, ma ce ne sono altre che invece non convincono appieno. Vediamo di quali si tratta.

… E 3 da evitare assolutamente se ami essere chic

Alcune proposte, per quanto di tendenza, si rivelano poco pratiche. I micro shorts effetto lingerie, per esempio, pur presenti ovunque, sono spesso poco adatti alla quotidianità. Il rischio di sembrare in pigiama è dietro l’angolo, e non tutte si sentono a proprio agio con tagli tanto ridotti.

Meglio optare per bermuda in lino o pantaloni corti dal taglio morbido, decisamente più versatili. Stesso discorso per i sandali con plateau massicci e cinturini multipli: bellissimi a vedersi, ma difficili da indossare per più di un’ora. Inoltre, tendono a spezzare la linea della gamba, rendendo la figura meno armoniosa.

Molto meglio puntare su modelli flat, zeppe in corda o sandali minimali con un dettaglio ricercato. Infine, il crop top iper mini fa il suo ritorno tra i nostalgici degli anni Duemila, ma non è il capo più adatto per valorizzare tutti i corpi e, se mal abbinato, può facilmente risultare volgare.