Tasto segreto della lavatrice che non conosci: così diventa un’asciugatrice e non lo sai

di

Scopri il tasto segreto della lavatrice che accelera l’asciugatura: il trucco semplice che fa sparire l’umidità dai panni in inverno.

Tasto segreto della lavatrice pourfemme.it

Tutte le lavatrici hanno un tasto segreto lo sapevi? Basta per trasformarla nell’asciugatrice perfetta, vale la pena provarlo!

Hai presente quando lavi i panni in pieno inverno e restano bagnati per giorni interi? Li metti sullo stendino, apri le finestre, provi a spostarli vicino ai caloriferi… ma niente, restano umidi e con quell’odore tipico di bagnato che non sopporti. Lo so, è un incubo, soprattutto se in casa lo spazio è poco o se devi fare più lavatrici in settimana. Eppure c’è un trucco nascosto un vero tasto segreto, che tantissime lavatrici hanno già e che pochi conoscono davvero. E fidati una volta che inizi ad usarlo, il bucato non ti resterà più appiccicato allo stendino per 3 giorni di fila.

Tasto segreto della lavatrice pourfemme.it
Tasto segreto della lavatrice pourfemme.it

Non parliamo di magie o fai-da-te strani, ma di un’impostazione semplicissima che spesso passa inosservata. Ti permette di togliere molta più acqua dai tessuti e di farli asciugare in un tempo decisamente più breve, quasi come una mini-asciugatrice integrata. Non ci credi? Prova e vedrai: è uno di quei trucchi che cambiano ti salvano senza spendere un euro.

Tasto segreto della lavatrice che asciga i panni

Tasto asciugatura rapida: cosa fa davvero

Molti modelli moderni includono una funzione poco considerata: il tasto di “centrifuga potenziata” o l’opzione “extra dry”. Non è un’asciugatrice vera, certo, ma aumenta la velocità di rotazione e fa uscire molta più acqua dai tessuti. A volte è nascosto nel menù avanzato, altre volte si chiama “super centrifuga”, “intensivo”, “stiro facile”, “asciugatura pronta”.
Cambia il nome, ma l’effetto è lo stesso: meno acqua nei panni, meno tempo ad aspettare che asciughino. E credimi, li tiri fuori che sono già molto meno pesanti e con un’umidità ridotta al minimo.

Come usare il tasto segreto per avere un effetto asciugatrice

Il trucco è semplice: imposta il lavaggio normalmente, poi attiva la centrifuga al massimo consentito per il tipo di tessuto. Il cotone sopporta 1200–1400 giri, i delicati meno.

Quando la lavatrice finisce, togli subito i panni dal cestello. Non lasciarli mai dentro, perché l’umidità rimane intrappolata e sembrano più bagnati di quello che sono. Srotola ogni capo, scuotilo leggermente e stendilo in una zona ventilata: l’asciugatura sarà molto più rapida.

Ma vuoi migliorare ancora? Fai terminare il ciclo e avvia solo una seconda centrifuga, dura pochi minuti ma ti toglie l’ultimo strato di umidità.

E non è tutto: se vuoi un risultato wow per davvero: aggiungi un asciugamano grande e asciutto nel cestello durante questa centrifuga. Assorbe parte dell’acqua residua e i capi escono ancora più pronti da stendere. Stai tranquilla, perchè se stai pensando di sforzare troppo la lavatrice non è così: questo metodo utilizza solo funzioni già integrate dai produttori, niente di anormale.

Perché il tasto segreto della lavatrice per asciugare i panni funziona

La spiegazione è semplice: più giri, più forza centrifuga, più acqua espulsa. Quando stendi un capo che ha già perso quasi tutta l’umidità, asciuga in pochissimo tempo anche se fuori piove o fa freddo.

È per questo che molte persone pensano che “la lavatrice asciughi”: in realtà è la massima centrifuga che fa tutto il lavoro.

Dunque questo tasto non trasforma la lavatrice in un’asciugatrice vera e propria, ma il risultato è sorprendente: panni meno umidi, asciugatura più rapida e addio odore di bagnato. Fidati, prova una volta e non torni più alle lunghe attese sullo stendino per vedere i panni asciutti!

Gestione cookie