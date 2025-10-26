Tagli autunno 2025: corto, medio o extra lungo | Il grande ritorno della frangia

Durante le stagioni, essere di tendenza diventa per molte persone davvero importante. Sulla base di tale motivazione, conviene sempre prestare molta attenzione anche a quello che è il nostro look dei capelli, soprattutto se vogliamo rimanere in linea con le ultime mode del momento.

Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dai tagli di tendenza per l’autunno del 2025, così da poterci sbizzarrire tra effetti lunghi oppure medi, e soprattutto capire se effettivamente la frangia può essere oppure no una soluzione adatta al nostro viso.

Tagli autunno 2025: come dovremmo portare i capelli tra extra lunghi, medi o corti?

La risposta a questa domanda dipende da numerosi fattori, quindi se avete intenzione di cambiare look consultatevi con il vostro hairstylist, così da poter capire insieme a lui quale sia il taglio più adatto alla forma del vostro viso.

A ogni modo, però, sono sempre di più le donne che decidono di effettuare un taglio Boho lob, ovvero un caschetto spettinato che sfiora la spalla e rappresenta un look perfetto tra il lungo e il corto, così da poterlo gestire come vogliamo nel quotidiano e dare un senso di dinamicità.

Poi, abbiamo anche il taglio Thor Bangs, ovvero un taglio in grado di dare movimento e luminosità, che si presta perfettamente per ogni tipo di capello, dal riccio al mosso. Possiamo aggiungere anche una bella frangia laterale, così da poterla giostrare nelle varie acconciature.

La frangetta è davvero di gran moda nel 2025?

La risposta a questa domanda viene data dalle star di Hollywood: basti pensare a Emma Stone che effettivamente ha tagliato i suoi capelli molto corti, ma al tempo stesso ha rivisitato la frangia, donandole un movimento naturale sulla fronte.

In un certo qual modo, dunque, possiamo effettivamente affermare che sia tornata di gran moda la frangia, anche quella a tendina da lasciare leggermente aperta sulla fronte, così da dare movimento al capello. Un’altra conferma, poi, arriva anche dal Boho hair, che ancora una volta si conferma come taglio top del 2025, insieme all’extra long, ed entrambi caratterizzati proprio dalla frangetta a tendina che si può portare chiusa o aperta sulla fronte.

Prova a parlare di questi tagli con il tuo parrucchiere e cercate appunto di capire insieme quale si presta meglio al vostro volto, e se è davvero il caso di effettuare un cambiamento così radicale.