Stop al forno tutto l’anno non solo d’estate: con la friggitrice ad aria la torta spacca come quella di nonna!

Torta veloce in friggitrice ad aria: la ricetta che spacca tutto l’anno non solo d’estate, buona come quella di nonna!

Quante volte ti viene voglia di un dolce fatto in casa ma solo l’idea di accendere il forno ti fa passare la voglia? A me capita spesso e allora mi sono ingegnata: la soluzione è la torta veloce in friggitrice ad aria. Non ci credi? Ti assicuro che viene morbida, profumata, dorata come se fosse stata in forno. Diciamo che è quel tipo di dolce che puoi preparare davvero in ogni momento dell’anno, senza farti bloccare dal caldo estivo o dalla voglia di velocizzare i tempi.

La cosa bella è che non serve niente di complicato, perché bastano pochi ingredienti semplici, quelli che abbiamo sempre in dispensa e via. Farina, burro, zucchero, uova e un po’ di latte, mescoli, versi nello stampo e la friggitrice ad aria fa il resto. Il risultato? Una torta veloce in friggitrice ad aria soffice soffice, con quel profumo che ti ricorda le torte di una volta, proprio quelle della nonna. E quando la tagli, ti accorgi che la consistenza è perfetta, si perché non è per niente secca e nemmeno gommosa ma bella umida e invitante.

Torta in friggitrice ad aria: veloce e morbida come una volta!

Insomma, non ci sono più scuse per rinunciare a una fetta di dolce fatto in casa, perché questa, puoi davvero prepararla quando vuoi, senza pensieri e senza dover aspettare ore. Non ti resta quindi che provare questa torta veloce in friggitrice ad aria e vedrai che svolta per le colazioni e merende di tutti i giorni. Quindi allaccia il grembiule e prepariamola insieme, vedrai che bontà. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Torta in friggitrice ad aria

Stampo da 20 cm

260 g farina 00

125 g zucchero



Come si prepara la Torta in friggitrice ad aria

130 g burro110 ml latte2 uova grandi1 bustina lievito in polvere per dolci1 cucchiaino di estratto vaniglia

Per prima cosa tira fuori il burro dal frigo e fallo ammorbidire un po’, così sarà più facile lavorarlo. Mettilo in una ciotola con lo zucchero e inizia a montare con una frusta a mano o meglio un frullino, fino ad ottenere una crema chiara e soffice. A questo punto aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare e vedrai che il composto diventerà sempre più liscio.

Ora unisci il latte e l’estratto di vaniglia. A parte setaccia la farina con il lievito, poi aggiungili pian piano al composto, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non smontare tutto, fino ad ottenere un impasto cremoso e uniforme, senza grumi.

Prendi poi lo stampo da 20 cm, rivestilo con carta forno o imburralo leggermente. Versa l’impasto livellandolo con una spatola, così cuocerà in modo uniforme. Metti lo stampo nella friggitrice ad aria già calda a 180 gradi e lascia cuocere per 40-45 minuti e vedrai che già solo il profumo, ti ricorderà la torta di nonna. Tirala poi fuori con attenzione, lasciala raffreddare un po’ e poi toglila dallo stampo delicatamente. Già così è perfetta, ma se vuoi puoi spolverarla con un po’ di zucchero a velo, dopodiché la tua torta veloce in friggitrice ad aria, sarà pronta da gustare, soffice, dorata e perfetta come se fosse stata fatta in forno, ma senza fatica e senza scaldare tutta la cucina. Beh, che ne dici, facile vero? E se vuoi, puoi provare anche quest’altra … sempre veloce e facilissima, la friggitrice ad aria è davvero una svolta. Buon appetito!