Stivaletti Ferragamo, le migliori novità del momento: must have imperdibili

Salvatore Ferragamo continua a essere sinonimo di eleganza, qualità e innovazione nel mondo della moda. Le ultime novità della collezione autunno/inverno 2025-26 confermano la capacità del brand di coniugare tradizione artigianale e visione contemporanea. In particolare, tre modelli di stivaletti spiccano come veri must-have del momento: il Chelsea boot con fibbia F, lo Stivaletto ornamento Gancini e l’Agia 70 Suede Ankle Boots.

Ciascuno di essi rappresenta un’interpretazione diversa del DNA Ferragamo, pensata per una donna moderna, elegante e consapevole del proprio stile.

Stivaletti tendenze autunno/inverno 2025-2026: le ultime novità

Per l’autunno/inverno 2025-2026 gli stivaletti tornano protagonisti con forme scolpite e materiali pregiati. Dominano i modelli ispirati al western e quelli con linee morbide effetto “slouchy”, in pelle o suede naturale.

Le punte squadrate e le finiture rétro richiamano gli anni ’70 e ’90, mentre si affermano nuove tonalità come bordeaux, cuoio e marrone profondo. Il nero resta un classico, ma con texture lavorate e dettagli metallici discreti. Comfort, versatilità e artigianalità sostenibile definiscono le tendenze più forti della stagione.

Salvatore Ferragamo stivaletti: le migliori novità

Ferragamo Donna Boot With F Buckle ‑ Nero è un modello elegante in pelle nera con fibbia “F” iconica, un dettaglio distintivo che richiama il marchio. Perfetto per chi cerca qualcosa di raffinato ma con personalità, adatto anche per occasioni formali o look sofisticati. Il 2025 vede una predilezione per finiture più sobrie e dettagli logo minimalisti, piuttosto che decorazioni eccessive (Edwin Von Holy, Marie Claire). Si consiglia di abbinarlo a pantaloni a sigaretta o a una gonna midi per un look bilanciato.

Ferragamo Donna Stivaletto ornamento Gancini, modello che mixa pelle di qualità con l’ornamento “Gancini”, un classico iconico di Ferragamo. La presenza di elementi hardware come il Gancini è in linea con le tendenze che vedono il ritorno dei loghi discreti e della gioielleria applicata alle calzature. Nelle ultime collezioni (Primavera/Estate 2025) il brand ha esplorato materiali e decori reinterpretati in chiave contemporanea.

È perfetto da indossare con denim scuro o abiti in pelle per un effetto “rock-chic”.

Ferragamo Donna Stivaletto fibbia Hug presenta una fibbia “Hug” e una silhouette più moderna, ideale per chi cerca qualcosa di distintivo ma versatile. La tendenza generale suggerisce che i modelli con elementi strutturati o decorazioni “soft” siano favoriti in questa stagione. È consigliabile scegliere un colore neutro, come marrone o beige, per massima versatilità, oppure nero per un effetto più deciso.

Insomma, hai davvero l’imbarazzo della scelta, non ti resta che dare anche tu un’occhiata al catalogo novità Ferragamo.