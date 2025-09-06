Stefano De Martino, che sorpresa: dentro il pacco c’è un bebè

Tra il conduttore di Affari Tuoi e la sua attuale compagna c’è tutto quel che serve per costruire una bella famigliola felice, perché si sta parlando sempre più di un nuovo figlio

Stefano De Martino papà bis? Le voci cominciano ad intensificarsi in tal senso, con un fratellino acquisito che potrebbe essere in arrivo per Santiago, 12 anni, avuto nel 2013 da Belen Rodriguez poco prima che quest’ultima e l’ex ballerino di “Amici” di Maria De Filippi si sposassero. Per quella che, come tutti sanno, fu una relazione coniugale che durò molto poco. Successivamente i due ci hanno riprovato per un paio di volte, ma poi è sempre andata a finire male.

Oggi ognuno è andato da tempo per la propria strada, e se di Belen si conoscono bene quelle che sono state le sue tante peripezie (ma adesso forse lei sembra avere trovato quello giusto, n.d.r.) molto meno noto è il percorso amoroso intrapreso da Stefano De Martino. Il cui ultimo flirt “ufficioso” pare fosse quello di qualche anno fa con la pescarese Martina Trivelli. Ora però il conduttore di “Affari Tuoi” sa bene che continuare a nascondersi è del tutto inutile. Ed infatti Stefano De Martino è uscito allo scoperto.

Stefano De Martino ed un altro figlio, le voci prendono quota

Il settimanale “Chi” lo ha paparazzato in compagnia di Caroline Tronelli, che si può con relativa certezza ritenere essere la sua nuova fidanzata. I due si godono il mare di Porto Cervo con l’ultimo Sole d’estate in quel della Sardegna, in barca. Le effusioni sono di quelli che non intendono pensare al resto del mondo e che intendono l’universo come riempito solamente dall’altro e viceversa.

E su questa presunta paternità di Stefano De Martino? Lei ha 22 anni, lui quasi 36, ma la forma fisica ed il piglio di lui gli tolgono almeno una dozzina di anni di dosso. Insieme lui e Caroline sono bellissimi e si vede che stanno molto bene insieme.

C’è chi ritiene la fidanzata di De Martino forse troppo giovane per diventare mamma, il fatto però è che pare ci sia un indizio bello pesante ad alimentare le indiscrezioni circa il possibile arrivo di un neonato.

Chi è Caroline Tronelli

Infatti il settimanale “Oggi” ha riferito di una visita avvenuta in uno studio ginecologico di Roma che Stefano De Martino e Caroline Tronelli avrebbero effettuato negli ultimi giorni. Si tratta, dicono i bene informati, dello stesso ginecologo che ha permesso alla sorella di lei di portare a buon fine una gravidanza la scorsa estate.

Chissà che davvero non possa arrivare un fiocco rosa oppure azzurro la prossima primavera. Per la cronaca Caroline Tronelli è la figlia dell’imprenditore di successo Stefano Tronelli, che ha fondato a suo tempo la società Tron Group Holding, che ad oggi non va così lontano dal fatturare la bellezza di 15 milioni di euro all’anno.

Lei ha anche un fratello oltre una sorella. Di Stefano invece si sa tutto, mentre riguardo a Belen si spera che il suo bagno a mare completamente nuda a mezzanotte possa essere beneaugurante.