Spolverare, meglio farlo con un panno asciutto o umido? Ecco cosa sapere per eliminare (davvero) tutto lo sporco

È meglio spolverare mobili e superfici con un panno asciutto o umido? Ecco la scelta migliore per un risultato ottimale.

In estate la polvere si accumula più abbondantemente sui mobili e sulle superfici perché si tengono aperte le finestre e le porte finestre per più tempo. Per questo è opportuno spolverare regolarmente per avere una casa sempre pulita e che non sembri trascurata. Ognuno ha il suo metodo per farlo, anche se si consiglia sempre di procedere dall’alto verso il basso.

In pratica bisogna partire dal fare la polvere sulle superfici che si trovano in alto e poi passare a quelle più in basso, fino a che la polvere arrivi a terra dove si può passare eventualmente l’aspirapolvere o spazzare. A prescindere da questa regola base, in molti si chiedono se sia meglio usare un panno asciutto o umido per farlo, ed ecco la scelta per un risultato migliore e più duraturo.

È meglio spolverare con un panno asciutto o umido

La polvere è uno dei nemici più comuni di ogni casa e la cosa più fastidiosa è che spesso ricompare dopo qualche giorno dall’ultima volta che è stata tolta. Per questo bisogna rimuoverla periodicamente e a questo proposito ci si potrebbe chiedere se sia meglio usare un panno asciutto o morbido.

La scelta dovrebbe ricadere su un panno in microfibra leggermente umido perché le fibre di tessuto e l’acqua permettono di catturare ed eliminare tutte le particelle di polvere in maniera più efficace. L’importante è non inzuppare troppo il panno sennò formerò degli aloni. La microfibra, molto morbida, è delicata e non graffia i mobili o le superfici, inoltre è un materiale che può essere ri-lavato, dunque si dimostra anche una scelta sostenibile.

In linea di massima con i panni in microfibra umidi sarà necessario spolverare una volta a settimana ma chiaramente tutto dipende dalla quantità di polvere che si accumula: se si possiedono animali, ad esempio, si dovranno eliminare i peli molto più frequentemente.

Per una pulizia più accurata si possono usare dei pennelli mentre non bisogna mai dimenticare superfici come battiscopa, le pale dei ventilatori o lampadari, le persiane e gli infissi, le cornici di porte e quadri, il retro dell’elettrodomestico e la parte superiore degli armadi.

Da qui infatti la polvere può spostarsi da altre parti, quindi bisogna assicurarsi che siano pulite. Insomma, quando si deve spolverare, meglio usare un panno in microfibra per avere un risultato ottimale e più duraturo nel tempo. Adesso che lo sai non hai più scuse!