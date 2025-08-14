Spoiler turchi Forbidden Fruit: Alihan perde la testa, scoperta choc su Halit

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Alihan farà una scoperta su Halit che lo lascerà completamente di stucco: di sicuro da lui non se lo sarebbe mai aspettato.

Forbidden Fruit è il titolo della soap turca che, da diverso tempo a questa parte, sta facendo compagnia il pubblico in questa calda e rovente estate italiana. Subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful, anche se attualmente stanno andando in onda le repliche, su Canale 5 si assiste alle avventure di due giovani e belle sorelle, che vivono una vita piena di caos ed eventi inaspettati.

A rendere la storia della serie tv di Mediaset, ovviamente, non vi sono solo Zeynep e Yildiz, le due indiscusse protagoniste, bensì tutti gli altri personaggio di ‘contorno’, che hanno la capacità di rendere gli episodi sempre più avvincenti e piena di colpi di scena. A proposito di questo, alcuni spoiler turchi rivelano che le puntate che andranno in onda in Italia prossimamente saranno totalmente imperdibili.

A catturare l’attenzione di tutti, a quanto pare, saranno proprio Halit, marito di Yildiz, ed Alihan, ex fidanzato di Zeynep. I due, sin da quando è andata in onda la prima puntata della soap, si sono sempre mostrati, oltre che soci in affari, anche degli ottimi amici e confidenti. Molto presto, però, sembrerebbe che questo rapporto subirà una clamorosa battuta d’arresto. Alcune anticipazioni, infatti, rivelano che il giovane Tasdemir farà una scoperta shock sull’Argun.

Anticipazioni dalla Turchia su Forbidden Fruit: cosa scoprirà Alihan su Halit

Alihan Tasdemir è il ‘classico’ bello e tenebroso. Nella scorsa stagione di Forbidden fruit, infatti, il giovane imprenditore – seppure fortemente innamorato di Zeynep – ha preferito lasciarla quando si è reso conto che il fantasma del suo passato era ancora troppo vivo per iniziare a viversi una splendida storia d’amore con lei.

Nelle prossime puntate, però, sembrerebbe che qualcosa cambierà per lui, soprattutto il suo rapporto con Halit subirà una dura sferzata. In particolare, si legge che il giovane Tasdemir scoprirà che l’amante di sua mamma potrebbe essere stato proprio il suo socio in affari, nonché ex marito di sua sorella Zerrin.

Il tutto, a quanto pare, avverrà per puro caso. Halit, infatti, inviterà Alihan a casa sua e gli mostrerà un suo ‘vecchio’ orologio che vorrà regalare ad Emir in occasione del suo compleanno. Sin da subito, però, questo accessorio non gli risulterà nuovo, poi – quando noterà alcune iniziali incisi sul quadrante – si ricorderà. Si tratta, infatti, dell’orologio che il giovane ha visto sul mobile di casa sua quando ha sorpreso sua mamma con l’amante.

Per Alihan, da come si può chiaramente comprendere, sarà una scoperta sconvolgente, che lo costringerà a ritornare a casa visibilmente scosso ed amareggiato. Appena sarà da solo, infatti, sfogherà la sua rabbia dando un pugno ad un vetro, mandandolo in frantumi, così la sua domestica chiamerà Zeynep, che – appena arrivata da Tasdemir – gli chiederà cosa sia successo. Ancora una volta, però, il giovane non le dirà nulla.