Sono spuntati nuovi nei sul tuo corpo, quando preoccuparsi

La comparsa di nuovi nei è spesso un fenomeno del tutto normale, ma in alcuni casi può rappresentare un campanello d’allarme che non va sottovalutato. Sapere quali segnali osservare aiuta a proteggere la salute della pelle. I nei, chiamati anche nevi, sono piccole formazioni cutanee dovute all’accumulo di melanociti, le cellule che producono la melanina. Possono essere presenti fin dalla nascita oppure comparire nel corso della vita, soprattutto durante l’infanzia, l’adolescenza e fino ai 30-40 anni. La comparsa di nuovi nei non significa automaticamente che ci sia un problema, ma è importante imparare a riconoscere eventuali cambiamenti sospetti. La genetica, il fototipo e l’esposizione ai raggi ultravioletti influenzano il numero e le caratteristiche dei nei. Chi ha la pelle chiara …

La comparsa di nuovi nei è spesso un fenomeno del tutto normale, ma in alcuni casi può rappresentare un campanello d’allarme che non va sottovalutato. Sapere quali segnali osservare aiuta a proteggere la salute della pelle.

I nei, chiamati anche nevi, sono piccole formazioni cutanee dovute all’accumulo di melanociti, le cellule che producono la melanina. Possono essere presenti fin dalla nascita oppure comparire nel corso della vita, soprattutto durante l’infanzia, l’adolescenza e fino ai 30-40 anni. La comparsa di nuovi nei non significa automaticamente che ci sia un problema, ma è importante imparare a riconoscere eventuali cambiamenti sospetti.

La genetica, il fototipo e l’esposizione ai raggi ultravioletti influenzano il numero e le caratteristiche dei nei. Chi ha la pelle chiara o una storia familiare di melanoma tende ad averne di più e dovrebbe prestare particolare attenzione ai controlli periodici. Monitorare l’evoluzione dei nei nel tempo rappresenta uno degli strumenti più efficaci per individuare precocemente eventuali anomalie.

I segnali che non devono essere ignorati

Per valutare se un neo merita l’attenzione del dermatologo viene utilizzata la cosiddetta regola dell’ABCDE. La lettera A indica l’asimmetria della lesione, la B i bordi irregolari, la C un colore non uniforme con diverse sfumature, la D un diametro superiore ai sei millimetri e la E l’evoluzione, cioè qualsiasi cambiamento rapido nelle dimensioni, nella forma o nel colore. La presenza di uno o più di questi elementi non significa necessariamente che il neo sia maligno, ma rende opportuno un controllo specialistico.

Oltre alla regola dell’ABCDE, esistono altri segnali che meritano attenzione. Un neo che prude, sanguina spontaneamente, si arrossa, forma una crosta oppure cambia rapidamente aspetto dovrebbe essere valutato dal dermatologo. Anche la comparsa di un nuovo neo in età adulta, soprattutto se diverso dagli altri presenti sul corpo, richiede un approfondimento per escludere eventuali problemi.

Perché i controlli regolari fanno la differenza

Molte persone tendono a osservare solo i nei più visibili, trascurando quelli presenti sulla schiena, sul cuoio capelluto, dietro le gambe o in altre zone difficili da controllare. L’autocontrollo è importante, ma non sostituisce la visita dermatologica, che attraverso la dermatoscopia permette di esaminare le lesioni in modo molto più accurato e di individuare eventuali alterazioni non visibili a occhio nudo.

La prevenzione resta l’arma più efficace contro il melanoma e gli altri tumori della pelle. Proteggersi dal sole con creme ad alta protezione, evitare le scottature e sottoporsi a controlli periodici, soprattutto in presenza di numerosi nei o di fattori di rischio, consente di individuare tempestivamente eventuali lesioni sospette. Un controllo eseguito al momento giusto può fare la differenza e permette di affrontare con maggiore serenità qualsiasi cambiamento osservato sulla propria pelle.