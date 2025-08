Non solo smalto corallo: quest’altro colore di tendenza è l’ossessione collettiva dell’estate 2025

Non lo smalto corallo, ma ecco la miglior tendenza unghie dell’estate 2025 (ispirata ad un frutto!).

Quest’estate è piena zeppa di tendenze smalto che personalmente adoro. Ti ho già parlato dello smalto corallo, un colore che non è né rosa né rosso ma è anzi molto più originale.

Sia chiaro: è fantastico. E non a caso è amatissimo dalle celebrità di tutto il mondo.

Però quello che sto per svelarti è a mio avviso ancora più bello e originale. Mi spingo oltre: è il miglior trend unghie dell’estate 2025.

Sei pronta a scoprire di cosa si tratta? Ti assicuro che una volta che lo proverai sarà davvero la tua nuova ossessione.

La nuova tendenza ossessione dell’estate 2025: lo smalto pesca

La tendenza smalto pesca impazza su tutti i motori di ricerca e anche su Social Network come Instagram e Pinterest, dove milioni di ragazze e donne fanno sfoggio delle loro nuove unghie.

Tra i mille trend unghie dell’estate, lo smalto pesca è il più elegante, fresco e sorprendentemente versatile. Delicato ma solare, neutro ma mai noioso, si piazza a metà strada tra un nude vitaminico e un rosa caldo.

Il suo fascino sta tutto nel mix perfetto tra colore e finish: parliamo di tonalità rosate, aranciate o rosso-vitaminiche, ma con un effetto lucido/glossy che richiama proprio la consistenza di una pesca matura.

A chi sta bene? Senza mezzi termini, davvero a tutte. Sulle pelli chiare, aggiunge una nota calda e delicata che smorza il pallore e dona un tocco di dolcezza al look.

Su carnagioni olivastre, valorizza l’abbronzatura e illumina la mano con eleganza, esaltando i riflessi dorati della pelle esposta al sole.

Sulle pelli scure, invece, crea un contrasto morbido e sofisticato, che attira l’attenzione con discrezione e raffinatezza.

Come abbinare lo smalto pesca

Indossato con capi bianchi o nelle tonalità neutre del beige, esalta la luminosità naturale della pelle, creando un look raffinato e curato anche con outfit minimal.

Se invece lo abbini al denim il risultato è fresco, spontaneo e perfettamente estivo: lo smalto pesca aggiunge quel tocco di colore delicato che rende tutto più vivace senza risultare troppo costruito.

Se poi vuoi sapere la mia, credo che anche gli accessori giochino un ruolo molto importante negli abbinamenti.

Sì, soprattutto quando si parla di smalti.

Gioielli oro, rosati o in tonalità calde fanno risaltare ancora di più la tinta dello smalto, valorizzandone i riflessi e rendendo le mani protagoniste con discrezione.

Ora: immagina le tue bellissime unghie color pesca e un anello dorato al tuo dito indice. Fantastico, no?

Inoltre, quando ho messo per la prima volta questo smalto mi sono truccata con un po’ di mascara, un blush pesca sulle guance e un lip balm rosato. Infine ho applicato della cipria per fissare il tutto, visto che siamo in estate ed è praticamente vitale.

Sai cosa? Tra smalto pesca, makeup e vestiti denim sembravo una diva di Hollywood o una celebre influencer!

Ho scattato tantissime foto super aesthetic per il mio Instagram.