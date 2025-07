Non è rosso, non è rosa: è il colore di smalto che sta conquistando l’estate 2025

Ecco il colore di smalto più bello e versatile dell’estate. Non è né rosso né rosa, ma una via di mezzo formidabile.

Sei alla ricerca di un colore di smalto diverso dal solito nude e assolutamente in voga? Quello di cui sto per parlarti non è rosso e non è rosa.

È un colore molto più vivace, elegante e a mio parere versatile. Non è un caso che negli ultimi mesi sia diventato virale anche su piattaforme come Tik Tok, finendo esibito dalle più note Influencer del globo.

Sto per svelarti di quale colore si tratta. Preparati, perché una volta che ne verrai a conoscenza sono certa che vorrai provarlo anche tu.

Il colore di smalto dell’estate 2025 è questo: elegante e adatto a tutte le carnagioni

Non è rosso, non è rosa, ma è uno dei colori estivi per eccellenza: il corallo. È l’incontro perfetto tra l’energia dell’arancio e la delicatezza del rosa. Ricorda le barriere coralline, le pesche mature, il primo spritz in riva al mare.

Non troppo acceso, ma neanche troppo tenue: il corallo è la scelta ideale per chi vuole unghie eleganti ma vivaci, capaci di raccontare l’estate.

Nel 2025, i trend beauty hanno preso una direzione ben precisa: vogliamo colore, ma con classe. Ecco perché lo smalto corallo è esploso su Instagram, TikTok e tra le passerelle delle fashion week estive.

Celebrità come Zendaya, Chiara Ferragni e Hailey Bieber lo hanno già sfoggiato in tutte le sue varianti: dal classico corallo rosato fino a tonalità più accese tendenti al tangerine.

Anche i brand di smalti si sono mossi in massa: OPI ha lanciato “Sunset Coral”, Essie punta su “Tropic Like It’s Hot” e Chanel non è rimasta indietro con un raffinato “Corail Élégance” — tutte nuance pensate per esaltare l’abbronzatura e illuminare ogni look estivo.

Come abbinare lo smalto corallo

Ti dicevo già che è un colore molto versatile e di certo non mentivo. Con un total white è semplicemente perfetto: un contrasto fresco, pulito, da vacanza in Costiera Amalfitana. Sta benissimo anche con il denim chiaro, con il verde lime (altro trend 2025!), o con dettagli oro per un look più sofisticato.

E se ami la nail art? Provalo in abbinamento con dettagli dorati, con unghie “half moon” o accenti glitter. Oppure gioca con il finish: lucido per un effetto gel, opaco per un tocco moderno e minimalista.

Insomma, non ti resta che recarti dalla tua estetista e provare questo smalto estivo di tendenza. Sta bene sia sulle unghie delle mani che su quelle dei piedi, quindi non ti resta che provare!

Vuoi qualche altro consiglio beauty per la tua estate? Consulta questa guida che ti aiuterà ad avere capelli perfetti in 5 minuti e senza sforzo.